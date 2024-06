Cae el número de tarjetas de crédito en el país. Altos costo e incertidumbre económica, entre las explicaciones

Para bajar la carga, decidieron consolidar la deuda en una sola tarjeta y cuando por fin terminaron de pagar se encontraron con la sorpresa de que el primer mes que no la usaron, les cobraron cuota de manejo y ante su reclamo, la respuesta del banco fue que la tarjeta era como la luz o el agua, que así no se abra la llave, ni se prenda un bombillo hay un consumo mínimo obligatorio. Esa fue la gota que rebosó la copa y que llevó a esta pareja a tomar la drástica decisión de cancelar su tarjeta de crédito y no volver a endeudarse en la medida de lo posible. A la misma conclusión llegaron los dueños de 1,4 millones de tarjetas de crédito que dejaron de circular en el país en los primeros tres meses de 2024, en comparación con las que había un año atrás.

Culpa de la usura

Esa visión optimista no la tienen Diana y Juan Carlos, quienes admiten que no ha sido fácil vivir sin tarjeta, pero no se arrepienten. “Acá los antojos ya se frenaron, no me compro una camisa que me guste si no tengo suficiente en la cuenta y puedo pagar de contado”, dice ella y agrega que para los gastos de emergencia, como temas de salud o el daño de algo que necesita ser reparado, construyeron un fondo de ahorro, del que sacan dinero y tratan de reponerlo tan pronto les sea posible.