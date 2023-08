Contra todo pronóstico, el desempleo está cayendo y sube la ocupación. Descubra las razones detrás de las cifras

Como Rodrigo y Marisela en el año terminado en junio, un millón de colombianos lograron ocuparse, y de ellos, 269.000 entraron al sector público y 266.000 al de actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos . De los 13 sectores económicos que mide el Dane, solo en uno se redujo el número de ocupados (el de información y comunicaciones), en el resto subió, incluso en la construcción, que cerró el primer semestre de 2023 con 1,62 millones de empleados (un aumento anual de 2.000 empleos), con todo y que muchas obras civiles no arrancan y las ventas de vivienda están caídas.

La sorpresa por esta cifra se debe a que nadie esperaba que con una economía creciendo cada vez más lento, el empleo se fuera a recuperar. Es más, los vaticinios para el mercado laboral tampoco eran buenos tras conocerse el aumento del salario mínimo de este año, que fue de 16 por ciento. Según la teoría económica, si los costos de emplear personal aumentan, las empresas tienden a reducir la contratación y más si la actividad económica se desacelera a menos de la mitad del paso que tenía en 2021 y 2022. Tras crecer por encima del 7 por ciento hasta el segundo trimestre del año pasado, el ritmo del PIB empezó a bajar y en el primer trimestre de este año ya iba en 3 por ciento. De hecho, los expertos calculan, en promedio, que en todo 2023 la economía nacional no crecerá más de 2 por ciento.

¿Entonces qué está pasando con el mercado laboral? El viceministro de Trabajo, Iván Jaramillo, dice que lo que está ocurriendo ya no es un efecto rebote después la pandemia, sino el efecto de las políticas que ha implementado el Gobierno, como el subsidio a la nómina, los incentivos al trabajo formal y la promoción de estándares de trabajo decente, los cuales además buscan reducir la informalidad y la brecha de género. “Hemos implementado una respuesta activa ante la desaceleración de la economía y los resultados ya se ven”, explica el alto funcionario.

En particular, está optimista con el subsidio a la nómina, que fue establecido en el Plan de Desarrollo y que es una medida basada en la iniciativa que nació en medio de la pandemia de la covid-19 para ayudarles a las empresas a pagar a sus empleados y así evitar despidos masivos. Originalmente, este subsidio entregaba 40 por ciento sobre un salario mínimo por cada trabajador hombre (50 por ciento si era mujer) a las empresas que tuvieran una caída sustancial en sus ingresos. Después pasó a apoyar la incorporación de nuevo personal, en particular de jóvenes y de mujeres.

Efecto rezagado

Bajo esta perspectiva, lo que se estaría dando es una especie de efecto rezago, pues en los dos años anteriores en que la economía creció bastante, el desempleo no bajó tanto como podría hacerlo y apenas lo está haciendo en este momento; por ende, sería factible esperar que una vez se consolide la desaceleración, la tasa de desocupación vuelva a subir.

Stefano Farné, director del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado, también cree que puede haber un efecto rezago, en especial entre las mujeres, que fueron las más golpeadas laboralmente durante la pandemia, al tiempo que aclara que la subida del 16 por ciento del salario mínimo no fue tan disuasiva para los empleadores, dado que en términos reales (descontando inflación) no ha sido de esa magnitud.

No obstante, señala que más que la evolución del desempleo o de la ocupación, l o que le llama la atención son las fuertes fluctuaciones que mes a mes registran estos indicadores, sin que exista una explicación clara. Por ejemplo, en mayo, el sector de información y comunicaciones experimentó el mayor aumento de personal, con 23 por ciento, pero en junio fue el de peor rendimiento, con una caída de la misma proporción. Igualmente, en mayo la posición ocupacional que más creció fue la de jornalero, con 15,1 por ciento (pese a que en ese mes se redujeron los empleos en el campo) y en junio la posición de jornalero reportó la mayor caída (11 por ciento).

Además, es llamativo que la posición de empleado de Gobierno en junio tuvo una leve caída de 1 por ciento, pese a que fue el sector que generó más nuevos empleos en ese mes. La explicación podría estar en que esta información se recolecta con encuestas y tal vez quienes respondieron no se identifican como funcionarios públicos. “Estas variaciones son difíciles de interpretar, no permiten hacer análisis consistentes en el tiempo, las cifras no pueden ser tan volátiles”, subraya Farné.