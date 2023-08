Reforma laboral está próxima a volver a presentarse y mantendría la mayoría del articulado anterior

Con el inicio de un nuevo periodo legislativo, el Gobierno nacional busca volver a la discusión de las reformas que se hundieron en el Congreso. Una de ellas es la laboral, que ha tenido tantas controversias, y que a pesar de los respaldos internacionales, los cuales han sacado a relucir por parte del Estado, no ha tenido consenso por parte de los sectores empresariales e industriales, quienes han manifestado que complicaría mucho su viabilidad económica.

Las cifras del mercado laboral pueden parecer contradictorias, si se contrasta con la situación empresarial. Mientras el desempleo volvió a estar en un solo dígito, esto no está apalancado por todos los sectores, de hecho el sector público fue el principal aportante, de resto, la industria, el comercio, entre otros, se mantienen en cifras negativas, evidenciando la desaceleración económica.

“Nuestra señora ministra también ha señalado en distintas oportunidades que en dos o tres semanas pueda presentarse el texto de reforma laboral. Está todavía construyéndose, redactándose, puliéndose, teniendo en cuenta, como ya lo ha señalado ella (la ministra), que no empezamos la discusión en el 16 de marzo de este año, sino en el 20 de junio, porque hubo en esos meses mucho debate, mucha proposición presentada por los congresistas, y muchas peticiones hechas por los gremios, sobre todo por los pequeños y medianos empresarios del país, que han sido tenidos en cuenta en esta deliberación”.

En el marco del congreso de Aliadas, tras la presentación del informe sobre informalidad, se hicieron una serie de recomendaciones para incluirlas en la reforma laboral, por ejemplo el que se admita el trabajo por horas, así como nuevas modalidades empleo. No obstante, el viceministro Palma fue enfático, y señaló que muchas de estas alternativas promueven la precarización laboral.

“Trabajo por horas no lo vamos a discutir, no lo vamos a incluir en una forma de precarizar más el trabajo, y nosotros queremos es dignificar el trabajo. Las medidas como el aumento del salario mínimo, que fue concertada el año pasado, y la negociación del salario en el sector estatal, ha tenido un impacto positivo en la economía, hemos visto los impactos económicos, incluso en el empleo y la informalidad. Para nosotros precarizar el trabajo no es una posibilidad, aunque claro, la flexibilidad en los horarios, la flexibilidad en la hora de pactar las condiciones de trabajo, distintas a las tradicionales, está incluido en el texto de reforma”.