¿Cómo avanza la implementación de la reducción de jornada laboral en Colombia?

Es importante destacar que esta disminución de la jornada no implicará una reducción salarial ni afectará las prestaciones y obligaciones adquiridas por los empleadores en la relación contractual. La Ley establece que la distribución de las horas de trabajo se acordará entre el trabajador y el empleador, garantizando al menos un día de descanso semanal para el empleado.

Este cambio ya ha sido implementado por seis de cada diez empresas en el país, según revela un sondeo realizado por la Federación Colombiana de Gestión Humana - ACRIP. El análisis indica que el 61,2 % de las compañías han aplicado la reducción de la jornada, mientras que el 17,5 % lo ha hecho de manera parcial, y un 21,4 % aún no ha implementado la medida. Sin embargo, el estudio también muestra que más del 70 % de las empresas considera que esta reducción conllevará a sobre costos, lo que ha generado preocupación en el sector empresarial.

“Los análisis sobre la implementación de la reducción de la jornada laboral son fundamentales no para cambiar la ejecución de una ley que ya entró en rigor, sino para analizar de cara a la reforma laboral qué decisiones pueden afectar el desarrollo empresarial y económico del país”, explicó esta vocera gremial.

El sondeo también muestra que la mayoría de las empresas (77,7 %) se considera bien informada sobre la expedición de la Ley 2101 de 2021, que establece la reducción de la jornada laboral en Colombia. Sin embargo, un porcentaje significativo (15,5 %) afirma conocer solo algunas cosas sobre la ley, mientras que un 6,8 % dice no tener conocimiento alguno sobre su implementación. Esto resalta la necesidad de una mayor difusión y comprensión de los detalles de la ley entre las empresas para evitar posibles confusiones o desinformación.

No obstante, uno de los aspectos que ha generado preocupación es la posibilidad de que la reducción de la jornada laboral incremente el valor de la hora ordinaria de trabajo, lo que a su vez afectaría otros recargos laborales, como horas extras, recargos nocturnos y trabajo en días festivos.

La ley establece que la reducción de la jornada no implicará la disminución de la remuneración salarial ni prestacional, ni el valor de la hora ordinaria de trabajo, lo que ha llevado a la Federación Colombiana de Gestión Humana - ACRIP a señalar la necesidad de consultar con expertos, gremios y actores del sector empresarial y laboral, para lograr un equilibrio que beneficie al país.

En esto no hay que olvidar que aquellas que no cumplan con esta norma podrían enfrentar sanciones y consecuencias legales. El Ministerio del Trabajo será el encargado de velar por el cumplimiento de esta legislación y podrá imponer multas y sanciones a aquellas compañías que incumplan con la reducción de horas de trabajo establecida en la ley. Además, las empresas que no se ajusten a esta normativa podrían enfrentar demandas y reclamos laborales por parte de sus trabajadores.