Bucaramanga: la ciudad con la menor tasa de desempleo en Colombia; lleva 15 meses haciendo historia

Estos resultados evidencian que la recuperación del empleo y la reducción de la tasa de desempleo están perdiendo impulso, lo cual se atribuye a los impactos de la desaceleración económica en el mercado laboral. No obstante, hay una ciudad en el que se viene marcando unas tasas de desempleo mucho más bajas respecto al resto del país.

¿Cuál ha sido la clave?

J.C.C.: Logramos duplicar el número de oferentes habilitados en la contratación pública. Aquí todos tienen posibilidad de participar. Tenemos además una política pública de transparencia que se encarga de verificar todos los procesos. Pero a mí me gusta mostrar hechos: en enero de este año Bucaramanga logró recaudar el 80 por ciento del impuesto predial y que eso se logre en el primer mes no es algo común en el país.

J. C. C.: Hemos aumentado la cobertura del Programa de Alimentación Escolar en Bucaramanga y también reducido la brecha tecnológica porque pasamos de 11 estudiantes por computador a dos y medio, comprando más de 20 mil computadores para los alumnos de los colegios rurales . Además, se aumentaron las salas de robótica. De hecho, hicimos una inversión histórica en los colegios públicos que fue de aproximadamente 150 mil millones de pesos porque queremos hacer puentes para el futuro de los jóvenes.

J. C. C.: Creo que el mayor reto fue cohesionar a un equipo de gobierno frente a un único propósito porque para mí lo más importante era ejecutarlo y no caer en promesas falsas, como pasa con la mayoría de los políticos. Hoy puedo decir que estamos en un 98 por ciento de cumplimiento del Plan de Desarrollo, algo que nunca se había logrado en esta ciudad.