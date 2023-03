Cada vez más mujeres acceden al sistema financiero, pero la brecha de género aún es grande

El 23 % de las mujeres colombianas alcanzó un nivel óptimo de inclusión financiera, lo que representa un avance de casi el doble frente al 12 % en 2021. Así lo revela el estudio Brechas de Género en la Inclusión Financiera 2022 del Grupo Credicorp que revisó detenidamente la situación de esta población en el mercado bancario y la contrastó con varios países de la región.

Según la investigación, la brecha de género en inclusión financiera en Colombia se redujo de 6 puntos a 4 puntos porcentuales en un año, pues el 27 % de los hombres registró un nivel logrado de inclusión financiera en el 2022, frente al 18 % alcanzado en 2021.

Mariela Ramírez, vicepresidente financiera de Mibanco Colombia, empresa del Grupo Credicorp, indicó que si bien en estos resultados se aprecia un avance notable, todavía preocupa el porcentaje tan alto de mujeres que no cuenta con un acceso óptimo al sistema financiero y por ello es necesario seguir trabajando en fortalecer la oferta que actualmente se les brinda en todo el país.

“Es muy positivo que se registre una mayor inclusión financiera de las mujeres en Colombia y que en esa misma dirección se vengan reduciendo las brechas de género, por ejemplo, en tenencia de tarjetas de crédito, producto en el que se acortó la diferencia entre hombres y mujeres de 9 a 5 puntos porcentuales en un año. No obstante, aún hay importantes desafíos para impulsar los niveles de inclusión financiera, pues en Colombia, todavía 4 de cada 5 mujeres no alcanza el nivel logrado de inclusión financiera”, explicó Ramírez.

Esta vocera del grupo Credicorp agregó que “creemos firmemente en la inclusión financiera, ya que estamos convencidos de que tiene un impacto en el cierre de brechas de género, de educación, de digitalización, acceso a internet, entre otras”.

El estudio de brechas de género nace del Índice de Inclusión Financiera de Credicorp realizado por Ipsos, que mide el acceso, el uso y la calidad percibida del sistema financiero en ocho países de la región: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú. Asimismo, la investigación considera un análisis interseccional para identificar las diferencias de las mujeres en la inclusión financiera, según distintas variables demográficas, como edad, ocupación y nivel socioeconómico, entre otros.

A nivel regional, Colombia se ubica en el quinto puesto del ranking con mayor porcentaje de mujeres incluidas adecuadamente en el sistema financiero (23 %). Panamá (37 %), Chile (36%), Argentina (28 %) y Ecuador (25 %) le anteceden, y le siguen México (22 %), Perú (14 %) y Bolivia (11 %).

“Una persona que alcanza el nivel logrado de inclusión financiera tiene acceso a diversos productos y servicios del sistema financiero formal, los usa de manera eficiente y genera una relación informada, sana y positiva con el sistema financiero. Adicionalmente, existe un grado aceptable de confianza en el mismo”, agregó Mariela Ramírez.

En Colombia, al igual que en todos los países de la región, se mantienen diversas brechas de género en las dimensiones de acceso y empleo. Por ejemplo, el 29 % de los hombres colombianos tiene una cuenta de ahorros no vinculada a una tarjeta de débito, mientras que el 27 % de las mujeres posee alguna. Sucede lo mismo con la tarjeta de débito (41 % vs 32 %) y la tarjeta de crédito (24 % vs 19 %). En cuanto a la tenencia de billeteras móviles entre las mujeres, Colombia pasó de tener un 25 % en el 2021 a un 45 % en el 2022, y pueden contribuir notablemente a la inclusión financiera.

De otro lado, los hombres colombianos afirman realizar 5.4 transacciones financieras al mes, en tanto que las mujeres realizan 4 al mes. Los resultados de Colombia en cuanto al uso están por debajo de la media regional: hombres (6.5 transacciones al mes) y mujeres (5.8). Finalmente, en la dimensión de calidad percibida, Colombia tiene un mayor porcentaje de mujeres que los hombres respecto a la confianza hacia el sistema financiero: 38 % de las mujeres y 36 % de los hombres.

“En la región, la inclusión financiera de las mujeres aumentó más del doble en un año, pasando de 11 % de mujeres con nivel logrado de inclusión financiera en 2021 a 23 % en 2022. En el caso de los hombres, 28 % alcanzó este nivel, en comparación con 21 % en 2021. En ese sentido, la brecha de género regional se redujo de 10 % a 5 % en un año”, explicó la vocera del Grupo Credicorp.

Si bien el cierre de brechas representa un avance a destacar, solo 2 de 10 mujeres en la región están plenamente incluidas en el sistema financiero. Uno de los grandes retos de la región es el uso de productos y servicios financieros, dimensión en la que las mujeres latinoamericanas tienen peores resultados frente a 2021.