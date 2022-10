Desempleo en EE. UU. bajó: ¿están ganando la lucha contra la inflación?

La tasa de desempleo en Estados Unidos bajó levemente en septiembre, volvió a caer al 3,5 %, cifra que había sido registrada antes de la pandemia por la covid-19. Según cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) la recuperación de empleos sumó 263.000 en septiembre, esto ha significado una reducción frente a los 315.000 registrados en agosto de este año.

La cifra revelada ya marcó que septiembre, es el segundo mes consecutivo de caída de desempleo en Estados Unidos, según los expertos indica un alivio a los presagios de una recesión mundial, en los que de hecho, la directora del Fondo Internacional Monetario (FMI), Kristalina Georgieva, lanzó una dura advertencia sobre el tema, manifestando que el riesgo de una recesión económica en el mundo está aumentando.

Es fundamental “estabilizar la economía mundial abordando los desafíos más inmediatos”, incluida la lucha contra la inflación, pero si los bancos centrales actúan de manera demasiado agresiva podrían “hundir a muchas economías en una recesión prolongada”, advirtió días antes de que el FMI publique sus pronósticos para el próximo año que, dijo, serán a la baja.

Lo dicho por la directora ha marcado un punto de partida, “la subida de las tasas de interés”, que tiene como propósito fundamental, según los mandatarios en el mundo evitar la aceleración del crecimiento del costo de vida en los países, panorama que nada más hemos visto en Colombia. Es de recordar que la junta directiva del Banco de la República de Colombia tomó la decisión por unanimidad en subir las tasas de interés para el mes de octubre al 10%, lo que ha significado que sacar créditos en el país resulta más costoso que años anteriores.

El jefe de la cartera de Hacienda y Crédito Público en su intervención a los medios de comunicación el día que se tomó la decisión dijo: “Debo decir en relación con esta decisión de la Junta Directiva del Banco de la República que la lucha contra la inflación es por supuesto el objetivo número uno que la constitución colombiana le dio al banco y, por lo tanto, es un objetivo esencial y esperamos que esta serie de decisiones tengan algún efecto en materia de frenar la inflación”. Concluyó, José Antonio Ocampo, Ministro de Hacienda.

Para Andrés Moreno, experto en temas económicos dice que quita temores de una mayor recesión: “Los ciclos económicos siempre son positivos y negativos. Hoy las bolsas están cayendo a la baja, es normal, pero también hay que entender que esto que está pasando hoy nos demuestra que la Reserva Federal puede subir tasas de interés con un poco más de fuerza para en controlar la inflación por eso se bajan un poco hoy las acciones”

Concluyó que lo importante de las recesiones o los ciclos de bajada de las economías es qué no duren mucho tiempo y no sean muy profundas es decir que no se vuelvan una crisis, el empleo en Estados Unidos sigue bien entonces seguramente el primero y dos de noviembre vamos a tener nuevos aumentos de tasas de interés.

¿Por qué el aumento de tasas de interés está afectando a los mercados?

Las tasas de interés, para Moreno, tienen una política de crecimiento no “expansionista” sino “contraccionista”, es decir: “buscan contraer el crecimiento para no generar más inflación, los ciclos tienen que ser tranquilos, vale la pena crecer pero no vía al encarecimiento del costo de vida”. Manifestó el experto en economía del país.