Dólar hoy en casas de cambio en Colombia: así cotiza la divisa este miércoles, 12 de junio

Inflación en mayo de 2024 no bajó, se mantuvo en 7,16%. Sigue apretón al bolsillo de los colombianos

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 12 de junio

Este miércoles, 12 de junio, las casas de cambio están comprando dólares a un promedio de $3.740 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3.850. Los precios de referencia son calculados por el portal dólar hoy a partir de una muestra de casas de cambio y de manera no oficial. Es por ello, que los valores pueden cambiar con el tiempo, ciudad o barrio en donde se encuentre.

100 American Dollar bills over red bar graph background. Horizontal composition with copy space. Finance concept. | Foto: Getty Images/iStockphoto