Dólar hoy en Colombia se disparó nuevamente al alza, aunque sigue volátil: $ 4.800

El precio del dólar en Colombia amaneció con fuertes alzas este miércoles 15 de marzo que lo regresaron a la barrera de los 4.800 pesos, impulsado por la creciente demanda de activos refugio y el temor que hay entre los inversionistas frente a una posible crisis económica, la incertidumbre de cara a lo que pasará con las tasas de interés y el revuelo que ha generado en el país el proyecto de reforma pensional que el Gobierno nacional llevará al Congreso de la República en las próximas semanas.

De acuerdo con los primeros reportes entregados por la Bolsa de Valores de Colombia, la moneda estadounidense arrancó con un precio inicial de 4.800 pesos, creciendo de esta forma más de 60 pesos respecto a la Tasa Representativa del Mercado fijada para hoy por la Superintendencia Financiera en 4.736 pesos con 03 centavos, en respuesta a los desplomes con los que cerró el pasado martes. Con esto el dólar vuelve a niveles que no se veían desde mediados de febrero, en medio de un ambiente de alto estrés.

No obstante, en los movimientos subsiguientes no marca una tendencia fija, ya que se disparó hasta máximos de 4.823 pesos con 70 centavos, mientras que su mínimo cae hasta los 4.786 pesos con 55 centavos. Con corte a las 9:00 de la mañana, la moneda oficial de los Estados Unidos maneja una cotización promedio de 4.802 pesos con 14 centavos y por ahora no se descarta que mantenga la tendencia creciente, debido al miedo que se está generando entre los inversores locales por los efectos de las reformas que se alistan para el país.

Para entender lo que está pasando con esta divisa, inicialmente hay que tener presente que bien temprano este miércoles, Estados Unidos publicó el dato de ventas minoristas que registró una variación mensual del -0,4 % y del PPI, que también cayó un -0,1 %, quitándole algo de presión al tema de la inflación, como ya se vio con los reportes conocidos en la jornada pasada; dando señales claras de que las políticas adoptadas por la Fed (Reserva Federal o banco central estadounidense), ya empezaron a dar resultados.

No obstante, los mercados no dan por descontado un nuevo aumento del 25 puntos básicos en las tasas de interés durante la próxima reunión de las autoridades financieras del gigante norteamericano, mientras que a nivel global, el estrés financiero vuelve a subir por cuenta de Credit Suisse, firma a la que su mayor accionista decidió retirar las nuevas inyecciones de capital y prende las alarmas en el sector bancario europeo, que aún no se repone del anuncio de quiebra del Silicon Valley Bank.

No hay que pasar por alto que la quiebra del SVB, desencadenada por retiradas masivas de dinero de los depositantes, hizo resurgir el fantasma del llamado pánico bancario, a veces difícil de controlar. Según varios especialistas, es poco probable que en Europa se produzca una situación de pánico bancario, dado que en el Viejo Continente “no existen en absoluto los mismos ‘modelos de negocio’”, con establecimientos mucho más diversificados, explicó a AFP Thibault Douard, gerente en Tikehau Capital.

La acción del banco Credit Suisse está en caída libre este miércoles, después de que su principal accionista afirmara que no aumentará su participación en el capital de la entidad, y en un contexto tenso tras la quiebra del banco norteamericano SVB. A la mitad de la jornada en Europa, la acción del banco perdía un 30,13 %, a 1,565 francos suizos, y alcanzaba un nuevo mínimo histórico.

El temor por las reformas

El próximo jueves 16 de marzo será una fecha crucial para el país. Se espera que ese día se radiquen las reformas laboral y pensional, dos proyectos de gran envergadura con los que el Gobierno Petro planea dejar su impronta.

Estas iniciativas, pese a su importancia y las grandes transformaciones que plantean, podrían no llegar por separado, sino en conjunto. Como bien lo explica Ricardo Bonilla, asesor económico de la campaña de Gustavo Petro y actual presidente de Findeter, son dos temas que se complementan. Del buen funcionamiento del mercado laboral depende que más personas puedan cotizar para pensión y contar con recursos para su vejez, pero la elevada informalidad del país hace que sean pocos los que cuentan con un trabajo formal y que, por ende, puedan cotizar.

El problema es que, de lo que se conoce hasta ahora de ambas reformas, estas no brindan soluciones para la informalidad laboral y, por el contrario, para algunos expertos la podrían empeorar. Datos del Dane indican que, de los 22,4 millones de ocupados que tenía el país al cierre de 2022, solo 9,5 millones contaban con un empleo formal y 12,9 millones estaban en la informalidad.

Por ahora la atención de los mercados se centra en los textos finales que sean radicados en el Congreso de la República y el debate que se genere frente a las mismas, puesto que lo que se ve hasta el momento augura serias afectaciones a la economía nacional y a las plazas de inversión de renta variable y fija, así como en los mercados de divisas, tal y como se está viendo hasta el momento.

