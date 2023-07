El ministro de Comercio admite ser el más derechista de los izquierdistas del gabinete

En el frente del comercio exterior, en donde hay muchas dudas, no se entiende bien qué son los llamados aranceles inteligentes que Umaña ha mencionado en varias ocasiones y se teme por cambios en los Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados por el país, explica que no son un invento colombiano, sino copia de normas que tienen naciones como Estados Unidos, que en el pasado les puso un arancel inteligente a sus importaciones de acero, argumentando seguridad nacional por un conflicto con China, y en ese proceso se afectaron las exportaciones de acero colombiano.

Aunque advirtió que en los próximos dos meses habrá por lo menos dos medidas en el frente de los aranceles inteligentes, se abstuvo de anunciar en qué sectores serán. Insistió en que no teme retaliaciones de los socios comerciales de Colombia, “porque no nos van a dejar de comprar carbón, petróleo o café, tal vez flores, pero el comercio está cambiando y los países entienden este tipo de restricciones excepcionales”, insiste.

En cuanto a los TLC, Umaña fue enfático en asegurar que no se están renegociando, sino que se están evaluando sus capítulos para ver cómo van después de 10 o 12 años. “Estamos mirando equilibrios y desequilibrios para saber ellos en qué están descontentos y en qué nosotros. La idea es plantear un diálogo para equilibrar posiciones porque nada está escrito en piedra. Los tratados están vivos y deben adecuarse a las circunstancias actuales, en las que han subido los subsidios de los países desarrollados a sus productores, y nosotros tenemos que contar con mecanismos de defensa comercial. Porque nosotros no somos ricos”, subrayó.

Globalización interna

Aclarando que con la política de comercio exterior no se busca que Colombia se vuelva un país proteccionista, el ministro explica que parte de este proceso también incluye una política de reindustrialización que no solo permite sustituir importaciones, sino también avanzar hacia la transición energética y hacia un modelo de desarrollo sostenible. “Lo que sí tenemos que proteger es nuestra soberanía alimentaria y desarrollar nuestra agroindustria. Porque la comida de la gente está primero que cualquier negociación internacional. La idea es integrar más al país, uniendo a los territorios, en una especie de globalización interna para romper las brechas en el desarrollo”, enfatizó.

Con respecto a la caída de las exportaciones, que se redujeron 10 por ciento anual en los primeros cinco meses de este año, Umaña considera que es un resultado acorde con el plan de depender menos de los productos minero-energéticos, pues son estos los responsables de la caída. Agregó que, por el contrario, las exportaciones de manufactura y otros productos vienen subiendo, aunque sí admitió que le preocupan las ventas externas agroindustriales, para las cuales están buscando nuevos mercados de la mano de compañías como Nutresa, Colombina o Aldor. “Estamos trabajando para mejorar nuestra oferta exportable porque los anteriores gobiernos abrieron todos los mercados, pero, como país en los últimos 30 años, no hicimos nada para producir lo que les íbamos a vender a esos mercados”, explica y señala que eso no se logra de hoy a mañana porque “el capital no es plastilina” y se debe atraer más inversión extranjera y ahorro nacional. De hecho, se siente satisfecho en ese campo, pues las cifras del Emisor muestran que la inversión extranjera directa creció 25 por ciento en el primer trimestre.