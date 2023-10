El ministro de Hacienda dio sus pronósticos sobre inflación y salario mínimo. Estos son sus cálculos

“La inflación —que en septiembre quedó en 10,99 % anual— se está ajustando como todos estábamos esperando. No al ritmo que quisiéramos, pero llevamos seis meses bajando y el impasse que se presentó en el mes de agosto fue superado .

Así mismo, con respecto a su proyección del salario mínimo, el cual lleva dos años seguidos con aumentos por encima de 10 %, el ministro de Hacienda dijo que, por norma, la Corte Constitucional estableció hace muchos años que este no puede crecer por debajo de la inflación. “Y nosotros estamos esperando una inflación que termine entre 9,2 % y 9,5 %. Ese es el límite bajo del incremento de salario y lo normal es que se añada un porcentaje por productividad” sostuvo, al tiempo que agregó que, en el consolidado promedio de los últimos 40 años, en Colombia el salario mínimo se ha ajustado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más 1. “Eso es lo que yo creo que puede pasar”.

Aclaró que esto no implica hablar de un ajuste de dos dígitos, pues “ese rango va de 10 a 99″ y frente la advertencia de algunos expertos que han dicho que subir el salario mínimo más allá del 9 % sería irresponsable y no sería coherente con la realidad, Bonilla reiteró que ya la Corte estableció que no puede subir por debajo de la inflación. “Y si esta termina en 9,2 % o 9,5 %, la Corte tumbaría un ajuste inferior”.