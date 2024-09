“El problema no es la informalidad sino la formalidad”: minComercio habla de los retos de la economía popular y el microcrédito

El ministro Reyes hizo parte de la instalación del evento de las cámaras de comercio y durante su discurso inicial apuntó a varias problemáticas que viven las empresas actualmente en el país y que no les permite avanzar hacia la formalidad y el crecimiento esperados.

“Y el reto de la economía popular, el reto de las políticas que favorecen la economía popular, no es solo, por ejemplo, otorgar pequeños créditos a los pequeños. No es solo saber que existen los pequeños. No es solo reducir los requisitos y la burocracia para los pequeños, aunque eso tanto a los pequeños como a los grandes les sirve. El reto más allá de eso es encontrar las maneras en las cuales esos pequeños asociados pueden insertarse en el total de la economía del país”, indicó.