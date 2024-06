🔴 EN VIVO | Precio del dólar en Colombia hoy, viernes 14 de junio de 2024: ya supera los $4.215

El d贸lar ha registrado en los 煤ltimos d铆as un precio con una volatilidad elevada, por lo que ha visto precios que no se ve铆an en el pa铆s desde el pasado mes de diciembre de 2023, cuando la moneda fluctu贸 por encima de los $4.000. Sin embargo, la tendencia alcista no par贸 ah铆 y toc贸, en la jornada del 13 de junio, un m谩ximo de $4.150.

| Foto: LightRocket via Getty Images

8:00 a.m.

El d贸lar abri贸 al alza y ya se acerca a los $4.200 en Colombia.

7:30 a.m.

As铆 est谩 fluctuando el precio del d贸lar en casas de cambio en Colombia este 14 de junio