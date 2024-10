Esta es la razón por la que Colombia tiene un riesgo país mayor que sus vecinos latinoamericanos

Se trata de los Credit Default Swaps (CDS), una especie de ‘seguro’ que compran los inversionistas para cubrirse en caso de que el país al que le prestaron plata no cumpla con sus pagos. Los precios de esos CDS muestran, por ende, qué tan riesgoso es un país y tradicionalmente, entre las principales economías de América Latina, excluyendo Argentina, el menos riesgoso ha sido y sigue siendo Chile, seguido de México y Perú. Colombia solía ubicarse entre estas naciones y Brasil, que era la más riesgosa, pero ahora Colombia no solo se separó del lote, sino del mismo Brasil.

Jalil aclara, sin embargo, que, si el riesgo país no se mide con los CDS, sino con las evaluaciones de las agencias calificadoras, claramente Brasil luce peor, pero la perspectiva de Colombia en ese frente para el año entrante no es muy halagüeña. Su estimación es que Standard & Poor’s, que ya tiene a Colombia por debajo del grado de inversión, lo bajaría otro nivel debido a que el país no ha podido volver a crecer a su nivel potencial, que es por encima de 3 %.