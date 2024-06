Esta semana, el Gobierno definiría cómo será la suspensión de exportaciones de carbón a Israel. Alerta en organismos de control

“Se debe tener en cuenta que Colombia y el Estado de Israel suscribieron un Tratado de Libre Comercio en 2014, revisado por la Corte Constitucional, el cual se encuentra vigente desde 2020. En éste se prevé que no pueden adoptarse o mantenerse prohibiciones o restricciones a la importación o exportación de mercancías provenientes del otro país. Excepcionalmente, se permiten restricciones temporales únicamente sobre bienes esenciales, bajo circunstancias críticas y específicas que deben estar suficientemente comprobadas, por ejemplo, una escasez aguda de alimentos. De no ser así, se estarían incumpliendo los compromisos pactados, y tendría que denunciarse el Acuerdo. Además, podrían verse afectados otros Acuerdos Internacionales que cobijan las condiciones de comercialización de las empresas exportadoras de carbón.”, señala la ACM.

Los organismos de control también se han pronunciado. Para la Contraloría, el proyecto de decreto causa inseguridad jurídica y un desincentivo a la inversión extranjera, “ya que las hullas y briquetas (carbón) que se exportan a Israel son explotadas por empresas con capital extranjero”. Además, califica de “inquietante” el mensaje del gobierno nacional , porque “podría desincentivar la inversión extranjera y dar a entender que la Nación no cuenta con la estabilidad jurídica para garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas como vendedores de materias primas, no solo dentro del sector minero”, agregó la Contraloría, al tiempo que se estaría restringiendo la autonomía empresarial.

También señala que en el proyecto de decreto se establece que la medida es necesaria e idónea porque no existe una disposición diferente para lograr su objetivo, “sin embargo, dice el Ministerio Público, esta premisa no se sustenta argumentativamente, ya que no hay una demostración técnica que lleve a determinar que si no se exporta carbón a Israel por parte del estado colombiano, procederán a cumplir las decisiones de la Corte Internacional de Justicia y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que no existe otra alternativa distinta que permita que se cumpla esta finalidad”.