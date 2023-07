Este domingo se presentará la ‘Misión de Ganadería Sostenible para la Reforma Agraria’

La reforma agraria, a diferencia de las demás reformas que adelanta el Gobierno Petro, va lenta, ya que solo se han ofertado 1,6 millones de hectáreas en el ámbito nacional. Las razones, al parecer, serían que las tierras ofertadas no están en terrenos productivos, como lo prometió entonces la exministra de Agricultura, Cecilia López.

El Ministerio de Agricultura explicó que la principal causa de que el Gobierno vaya lento con el proceso es que las tierras no están pasando los controles de viabilidad técnica y jurídica por motivos catastrales.

“La mitad se está descartando porque no hay información de polígonos, y la otra es porque están reclamadas en restitución de tierras. Además, hay otras que no podemos comprar porque no son productivas o porque están en zonas de desastre y son inundables”, señaló la ministra.