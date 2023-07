Senador Álex Flórez habla del Gobierno Petro, su lucha contra el licor, Gustavo Bolívar y las reformas: “No vamos a lograr transformar todo lo que quisiéramos”

SEMANA: ¿cómo se está preparando para la legislatura del segundo semestre de 2023 que no será nada fácil para el gobierno?

ÁLEX FLÓREZ: hay una cantidad de retos importantes con la reforma a la salud, la pensional, la laboral que no logró pasar el primer reto en este primero. La presentarán nuevamente. Es importante escuchar todas las voces, hay una ciudadanía que acompaña las reformas porque fueron por las que votaron, pero hay otra que está preocupada por los cambios que están ocurriendo y que a veces nos atemoriza. Es nuestra responsabilidad demostrarles que esos cambios que estamos proponiendo son para el bien de los ciudadanos.

SEMANA: no será una legislatura fácil porque vienen elecciones, ¿cuál es su pronóstico?

A.F.: declaro y profetizo que este gobierno tendrá la sabiduría para reorganizar las fuerzas al interior del Congreso y reconformar la coalición de gobierno mayoritaria que tenga la capacidad de sacar adelante las reformas. A veces, uno está dispuesto a defender ciertas posturas que quisiera que, en principio, salieran, pero cuando ve que lo que se necesita son mayorías, hay que entender que no vamos a poder alcanzar a transformar todo lo que quisiéramos. Desde las elecciones, Gustavo Petro decía que este sería un gobierno de transición. No vamos a lograr transformar todo lo que quisiéramos, pero vamos a poder aprobar todo lo que esté a nuestro alcance con la ayuda de todos los sectores políticos del país. Creo que el gobierno tendrá la capacidad de organizar sus fuerzas dentro del Congreso, donde ya se han visto unos quiebres que no permitieron que la reforma laboral pasara.

El senador Álex Flórez lleva 10 meses sin consumir licor, según confesó a SEMANA. - Foto: Diego Andrés Zuluaga

SEMANA: ¿cree que en el primer semestre hubo radicalismo por parte del gobierno?

A.F.: el Gobierno ha hecho unos esfuerzos importantes por cumplir lo que prometió, Gustavo Petro no ha hecho una cosa distinta que llevar adelante y presentarle al Congreso las reformas que le prometió al país. Sin embargo, se ha encontrado, como pasa en todos los gobiernos, con que la promesa del Gobierno no siempre coincide con los intereses políticos que giran alrededor de él (...). Creo que se tendrá la capacidad para llegar a consensos y renunciar, de pronto, a algunas de las cosas que quisiéramos que cambiarán de inmediato, pero que no vamos a poder, con el objetivo de alcanzar los cambios que sí podrán ser acordados.

SEMANA: es decir, ¿reconoce que el gobierno tendrá que bajar la cabeza frente algunos artículos de las reformas para que pasen en el Congreso?

A.F.: por supuesto, es una negociación, una concertación (...). Al estar en la dirección del barco hay que tener la capacidad de anteponer lo más importante. De alguna manera hay que concederle a los otros sectores políticos algunos de los puntos que le son importantes (...).

SEMANA: ¿le preocupa el bajonazo de popularidad del presidente?

A.F.: las encuestas siempre le muestran a uno la radiografía del momento que es variable, pero que siempre hay que recibir con humildad. Un Gobierno que representa a una agenda del cambio tan importante se enfrenta a una resistencia natural a esas transformaciones.

SEMANA: ¿y los escándalos en contra del Gobierno Petro?

A.F.: distraen. Los escándalos lo que hacen es quitar energía. Si uno ve la mayoría de escándalos han sido de orden personal, en eso yo hago un mea culpa porque también he aportado a la distracción del Gobierno por un asunto del que no debería haberse distraído. Para todos es un llamado a concentrarnos, poner todo nuestro esfuerzo y energía en lo verdaderamente importante: aprobar las reformas. Hay que equivocarnos lo menos posible y no distraernos.

SEMANA: en el Pacto Histórico hay fuego amigo. Recientemente, a usted lo culparon sus compañeros por el hundimiento de la ley que permitía el consumo de marihuana de uso adulto, ¿qué pasó?

A.F.: se construyen unas narrativas que a veces son dañinas. La realidad es que los votos no estaban, nunca estuvieron para aprobar el proyecto, yo alcancé a llegar ese día a las 11:15 de la noche al Congreso, se había levantado la sesión, esto se hizo porque no estaban las mayorías para sacar adelante el proyecto, 5 senadores liberales decidieron no acompañarlo, 3 de la Alianza Verde (...). Faltaron 7 votos, Cambio Radical jugó la doble, el lunes dijeron que iban a aprobar el proyecto, pero presentaron unas proposiciones que lo hundían y cuando vieron que podían hundir la iniciativa el lunes, se metieron al recinto para conformar el quórum y que se hundiera ese día. El martes, de manera mezquina, dijeron que no iban a respaldar el proyecto y lo votaron negativo. Pero ni con los votos de ellos pasaba el proyecto porque sólo 6 lo iban a votar favorable y faltaron 7.

SEMANA: Gustavo Bolívar lo responsabilizó a usted por no asistir a esa sesión. ¿Qué opina?

A.F.: hay personajes que con el objetivo de ganar likes y promover proyectos políticos creen que la única opción que tienen es opacar y maltratar a los demás. Lamentablemente, hay personajes como Gustavo que han construido su proyecto político en razón de hacerle daño a los otros y por eso vemos las encuestas que dicen que hay una gran porción de la población bogotana que dice que nunca votarían por un personaje como él. Eso no es gratuito. Eso se construye cuando uno se dedica a sembrar odio y malestar. No tengo nada que decir del exsenador que decidió retirarse del Congreso, que incumplió el mandato ciudadano que lo nombró para cuatro años y quien ahora se dedica, en muchos momentos, a ser una voz que divide y no que una. Ya no somos oposición, sino gobierno (...). Hay personajes que se dedican a lanzar esas granadas internas.

SEMANA: ¿Gustavo Petro se va de la presidencia en el 2026?

A.F.: no solo lo creo, lo sé. Su vida es la muestra del talante democrático de una persona que se ha dedicado a trabajar por la gente, a ayudar a los más necesitados, es un hombre respetuoso de las instituciones, de la Constitución.

Álex Flórez dice que la bancada del Pacto Histórico debe estar unida y apoyando firmemente al gobierno de Gustavo Petro. - Foto: Diego Andrés Zuluaga

SEMANA: ¿a quién ve como eventual sucesor de Gustavo Petro?

A.F.: creo que Daniel Quintero es un hombre que encarna las banderas del progresismo, de una ciudadanía que está pidiendo cambio, él tiene la inteligencia que necesita el país, sabe de tecnología, es un empresario exitoso, ha demostrado en Medellín cómo se gobierna bien y para la gente (...).

SEMANA: ¿usted ve a Verónica Alcocer como candidata a la Presidencia?

A.F.: no creo que termine aspirando. Si lo hace, le desearía muchos éxitos en ese proceso, pero no creo que termine como candidata, no lo ha dicho, es más la rumorología.

SEMANA: ¿cómo va su lucha contra el alcohol?

A.F.: muy bien. Llevo más de 10 meses sin probar una gota de alcohol. Más que eso, son 10 meses llenos de vitalidad, de acercamiento a una nueva vida espiritual y de Dios. Yo me había alejado mucho de las cosas de Dios, soy creyente. Le confieso que había llegado al punto de ser ateo, pero esta experiencia que tuve (el escándalo en Cartagena por exceso de alcohol) me dio la oportunidad de reconectar con esa bondad de Dios, quien me protegió en medio de esta circunstancia tan difícil (...). Muchas veces uno tiene este tipo de crisis para poder encontrarse, darse cuenta de que hay cosas que le hacen daño a uno y que no se han visto. Todos los días me levanto a las 3, 4 de la mañana, leo dos horas, hago ejercicio, medito, he encontrado un equilibrio. Ya no tomo, puedo estar en una fiesta y amanecer sin tomar un solo trago. Mientras otros tienen resaca y guayabo, yo me levanto temprano a hacer ejercicio.

SEMANA: ¿usted cuándo se dio cuenta de que necesita tratamiento?

A.F.: cuando pasé por la crisis de Cartagena, un momento tan doloroso, cuando vi a mi mamá llorando angustiada, supe que había que tomar una decisión por mí, por mi hijo, por mi familia y por quienes me quieren.

SEMANA: ¿Gustavo Petro le jaló las orejas?

A.F.: me las jaló en público como corresponde. Agradezco su llamado de atención y su comprensión porque él no se sumó a maltratar. Yo no conversé con el presidente del tema.

Gustavo Bolívar y Álex Flórez han discutido en varias oportunidades en Twitter. - Foto: Foto 1: Juan Carlos Sierra (Semana) / Foto 2: Prensa Álex Flórez

SEMANA: ¿pero Daniel Quintero, su amigo, sí lo regañó?

A.F.: claro que sí. Además de jalarme las orejas, me acompañó, me aconsejó, se comportó como el gran amigo que es.

SEMANA: ese escándalo le generó una sanción de ocho meses por parte de la Procuraduría. ¿Confía en el organismo disciplinario?

A.F.: no, no confío porque lamentablemente la procuradora Margarita Cabello ha demostrado que hay una politización en su entidad (...).

SEMANA: es decir, ¿cómo están las cosas, no cree que el fallo de segunda instancia sea favorable?

A.F.: la verdad, no tengo mayor expectativa de lo que una procuradora política haga con su cargo contra un opositor. Ella fue ministra del gobierno de Iván Duque y me ve a mí como su opositor, así no lo reconozca públicamente. Es muy dura contra el contradicto y muy lapsa y comprensiva con los partidos políticos de sus afinidades.

SEMANA: brevemente, hábleme de algunos expresidentes y personajes. Álvaro Uribe:

A.F.: es el pasado; Petro, el futuro.

SEMANA: Andrés Pastrana

A.F.: un político mezquino y calumniador que debería estar más preocupado por los procesos que lo relacionan con Jeffrey Epstein.

SEMANA: César Gaviria

A.F.: un posible aliado que se ha resistido a los cambios, podemos invitarlo nuevamente a que acompañe el cambio que el país espera.

SEMANA: Iván Duque

A.F.: Mal presidente y expresidente porque se sigue involucrando y haciendo lo que tanto criticó.

SEMANA: Juan Manuel Santos

A.F.: el presidente de la paz. Lo necesitamos para que acompañe la ‘paz total’ de Petro.

SEMANA: Dilian Francisca Toro

A.F.: un opositor tradicional que representa a la vieja política.

SEMANA: Dilian Francisca Toro

A.F.: una líder de un sector tradicional de la política que, esperamos, se sume a las reformas del Gobierno, que lo haga decididamente y sin poner tantas condiciones.