Atención: Álex Flórez, envuelto en escándalo en Cartagena, presentó incapacidad por 15 días y se ausentará del Senado

El senador del Pacto Histórico Álex Flórez no asistió a las sesiones del Congreso programadas para este martes y envío una excusa médica que le da 15 días de incapacidad.

Por esa razón, en la Comisión Sexta del Senado se leyó la comunicación enviada por el congresista que está en el ojo del huracán y se aceptó la excusa que envió para justificar su inasistencia.

Según la constancia médica el paciente Álex Flórez fue incapacitado por enfermedad general y se le dan los 15 días de reposo. La excusa médica fue leída y aceptada en la Comisión Sexta del Senado que es a la que pertenece el congresista.

Sin embargo, el congresista también deberá presentar la excusa médica ante la plenaria de la corporación y allí se determinará si se le acepta o no. Lo cierto es que después de todo el escándalo que protagonizó en Cartagena, Flórez reconoció que tiene graves problemas con el alcohol y que, por eso, volvería a un tratamiento.

Justamente la Comisión de Ética del Senado está definiendo este martes si tiene la competencia para investigar a Flórez o el caso debe quedar en manos de la Procuraduría General de la Nación.

John Jairo Roldán, presidente de la Comisión de Ética, afirmó que tendrán que evaluar muy bien el tema para determinar qué se hará. “Citaremos la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista a las 10:00 a. m. para hacer una referencia a lo que va del proceso del senador Álex Flórez”, dijo el senador.

Agregó que “en esta reunión vamos a definir con claridad la competencia de la Comisión de Ética, así que dejaremos claro si es la Procuraduría General de la República o es la Comisión de Ética la encargada de llevar la investigación disciplinaria contra el senador Álex Flórez”.

Pero en medio de todo el escándalo que se ha generado, el presidente del Congreso Roy Barreras también puso su punto de vista y respondió a las dudas sobre si lo ocurrido en Cartagena podría tener alguna implicación para el senador Flórez.

“Es un asunto personal, no conozco la condición médica de adicción que él ha confesado. Como médico le deseo una exitosa recuperación”, dijo Barreras.

Sin embargo, aclaró que el asunto debe tratarse al interior del partido que lo avaló para llegar al Legislativo. “El efecto de sus actuaciones sobre la política pública, seguramente, será examinado al interior de la bancada del Pacto Histórico”.

Además, reiteró su postura de implementar una especie de Ley seca para los congresistas cuando asistan a eventos en otras ciudades.

“A esos encuentros hay que ir a trabajar y no a beber y creo que todos los congresistas debemos asumir el autocontrol en las salidas a las regiones y asumirse como Ley seca, no beber y sí trabajar. Para beber les propongo un periodo de vacaciones de cinco días del 20 de julio al 25 de julio del año entrante”.

En ese orden de ideas, el Senado, por ahora, no podría tomar acciones por el escándalo que protagonizó el senador del Pacto Histórico, pero la decisión que tomará la Comisión de Ética será clave para determinar qué pasará en el futuro.

Habla por primera vez mujer que estaba con el senador Álex Flórez

Noticias RCN conoció en exclusiva el testimonio de una joven que asegura que acompañaba al senador Álex Flórez la noche del pasado viernes 2 de septiembre, en que insultó a varios empleados de un hotel y a la Policía en Cartagena.

La mujer le dijo a Noticias RCN que es mayor de edad y que trabaja como dama de compañía. Para comprobar esto, la joven les mostró la cédula a los periodistas de ese medio para demostrar que no se trataba de una menor de edad. En el documento de identidad se puede ver que es una mujer de 20 años recién cumplidos.

En las declaraciones, la mujer contó a detalle cómo conoció al senador Álex Flórez y señaló que el congresista sí le preguntó su edad para acceder a sus servicios. “Se me acercó ahí en la Torre del Reloj, ahí nos conocimos. Yo estaba caminando por ahí y él se me acercó (...). Yo trabajo de dama de compañía. Me contacto directamente”, aseguró la mujer.

Al conocerse, la mujer y Flórez se dirigieron al Hotel Caribe, de Cartagena, donde ocurrió el escándalo. Ella aseguró que la discusión entre el congresista y la Policía se dio al no dejarla ingresar al hotel porque no tenía un documento de identificación.

“No traía la cédula, no la tenía en mi mano. Muchos me confunden que tengo 17, 16, me ponen menor de edad y yo les digo, no, tengo 19 años, pero ya como cumplí mis 20″, dijo la mujer.

Sin embargo, la mujer mostró la cédula en su celular, pero el personal del hotel no le permitió el ingreso. “Sí, la mostré, mi cédula, pero dijeron que no, que no se podía. Yo la tengo en el celular”.

Cuando esto sucedió, Flórez inició la desmesurada discusión con el personal y con la Policía, pero en ese momento, la mujer optó por irse del lugar.

“Él les decía: colabóreme ahí. Y no me dejaron entrar, yo le dije que yo mejor me iba. Él decía que no, que no me fuera y pues me quedé mirando un buen rato y después regresé y todavía estaban los policías, pero no volví a verlo. No lo volví a ver”, señaló la mujer.

Al regresar al lugar de los hechos, la mujer relata que pudo observar la discusión y aseguró que en ningún momento vio a Flórez golpear a alguna de las personas que se encontraban en el lugar.

“Le pegó a la mesa, pero a ninguno le alza la mano. Sí, alzaba la mano porque les hablaba, decía que sí era así el nombre en su celular, pero pegarles a ellos no. No vi esa reacción. Él les hablaba, como estaba tomado, pensaban que los iba a golpear, pero no”.