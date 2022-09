¿Era menor de edad o no la mujer que acompañaba al senador Álex Flórez en Cartagena?

Pasados tres días del bochornoso hecho que protagonizó el senador Álex Flórez en la ciudad de Cartagena a las afueras del Hotel Caribe, se siguen conociendo detalles de lo que habría sucedido y continúa el interrogante de quien era la mujer que lo acompañaba y por la que habría iniciado a agredir a los recepcionistas del sitio cuando impidieron su ingreso.

En entrevista con SEMANA, el senador aseguró que era falsó que esta persona fuera menor de edad y que el problema radicó en que el documento lo llevaba, pero de forma digital y aun así se le negó el ingreso al hotel.

“Eso es absolutamente falso, y puedes incluso cuestionárselo a las personas del Hotel Caribe. Llegué con una persona y esta persona trató de identificarse con una cédula digital. El hotel manifestó que dentro de sus políticas era absolutamente necesario el documento físico; además porque entiendo tiene cada espacio sus políticas de ingreso, y eso es algo que yo debo respetar, que no se podía con la cédula digital que solo se podía con la cédula en físico. Hubo insistencia sobre, ¡hombre!, está la identificación aquí con la cédula digital, es la misma persona, está el número, puedes verificar y no fue posible. Por supuesto, digamos que, uno con tragos se pone justiciero, y termino yo en una reacción que no corresponde de ninguna manera”, reveló el senador.

Adicionalmente, el senador sostuvo que la polémica sobre quien lo acompañaba nace del escenario de la política y quienes “han dicho de todo”.

“Esto es una gran mentira y yo entiendo que además en el escenario de la política han dicho de todo, ¿no? No solamente dijeron que era menor edad, dijeron también que era con un hombre y yo no tendría ningún problema en admitirlo si fuera con un hombre, porque no creo que el ser homosexual o pertenecer a la comunidad LGTBI sean un motivo de vergüenza para nadie. Pero no, no fue así, fue con una acompañante mujer, mayor de edad y que trató de identificarse con una cédula digital porque el hotel exigía el documento en físico”, recalcó nuevamente al final.

Ante el cuestionamiento en las redes sociales de sí la mujer era menor de edad o no y si se trataría de un servicio de prostitución, el senador volvió a contestar que se trataba de una persona mayor de edad, pero aceptó que no portaba su cédula.

“Era una mayor de edad a la que no le permitieron el ingreso porque la cédula la tenía digital y no física. El hotel tiene como política el ingreso solo con cédula en físico”, dijo Flórez.

Podrás corroborar esto con policía y el hotel. — Alex Flórez Hernández (@AlexFlorezH) September 5, 2022

De acuerdo a la minuta de los uniformados de la Policía Nacional que atendieron el caso a las 4:30 a. m. del pasado viernes, el senador habría llegado al hotel con una mujer que no portaba cédula de ciudadanía, lo que le impidió pasar el filtro de la recepción por las políticas del sitio.

“El señor senador de la República señor Álex Flórez Hernández, cuando nos dirigimos al hotel antes mencionado a llevarlo a descansar con una señora que lo acompañaba, al entrar al hotel y llegar a la recepción la acompañante no llevaba la cédula en físico y por las políticas del hotel no la dejaron entrar y el señor senador se exaltó”, se lee en la minuta de la Policía.

Fragmento de la minuta donde uniformados dejan por escrito que la acompañante del senador no portaba cédula en físico. - Foto: Suministrada a SEMANA

SEMANA consultó con la Policía Metropolitana de Cartagena para conocer de primera mano si en realidad se trataba en realidad de un menor edad o no cuando los uniformados llegaron al sitio, pero no fue posible tener respuesta por parte de la institución.

Por su parte, el Hotel Caribe, también consultado por este medio, dijo que “por políticas el hotel no harán ningún pronunciamiento frente al tema”.