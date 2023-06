Gustavo Bolívar criticó a Álex Flórez por ausentarse del debate de cannabis de uso adulto: “Aquí no valen disculpas”

El senador Álex Flórez, del Pacto Histórico, se encuentra en el ojo del huracán, incluso en la misma izquierda, porque algunos consideran que su ausencia en el debate de regulación de cannabis de uso adulto, el lunes 19 de junio en el Congreso, ocasionó que el proyecto no se pudiera aprobar y que estuviera a punto de hundirse.

Uno de los que hizo el reclamo por la ausencia del congresista fue el exsenador Gustavo Bolívar, de ese mismo sector, quien lo regañó por no haber estado allí. “Imperdonable que a falta de un debate se hunda un proyecto vital para la paz del país y la salud de los consumidores como la regulación del cannabis de uso adulto ¡Van 7 debates! Álex Florez, aquí no valen disculpas. Hace daño seguir desgastando el mecanismo de la lista cerrada”, cuestionó Bolívar.

Flórez no se quedó callado y le respondió al exsenador por qué se habría ausentado. “Deje de ser ligero e irresponsable, hablando sin saber. Desde temprano consulté si se iba a votar el proyecto porque tenía una calamidad familiar. Me dijeron y aseguraron que no se iba a votar, aún así y a pesar de mi situación volé a las 10:40 p. m. para intentar llegar. A las 11:30 llegué al Congreso. La oposición sabía y trato de precipitar la votación. Hace daño usted con su mezquindad e intención dañina siempre”, aseguró Flórez.

Igualmente, el senador dijo que este martes 20 de junio, cuando se reanude la sesión del proyecto que regularía el cannabis en el país para uso adulto, dará su apoyo. “El proyecto de cannabis tendrá mi voto positivo en el debate definitivo el día de hoy como se había acordado de forma previa con toda la bancada”, anunció Flórez.

El senador volvió a insistir en que “de forma inexplicable” se buscó anticipar la votación ayer, cuando no estaban todos los votos. “No solo yo que había anunciado desde la mañana que no alcanzaba a llegar (por razones familiares), sino la de otros compañeros que no estaban presentes. Para aprobar la iniciativa se requieren votos adicionales a los nuestros, hoy trabajaremos en el Congreso para conseguirlos”, aseguró Flórez.

Álex Flórez, senador del Pacto Histórico, no alcanzó a llegar a tiempo al debate para votar a favor del proyecto. - Foto: Pantallazo Twitter @AlexFlorezH

Precisamente, la iniciativa, que parecía tener los votos para ser aprobada en su último debate, tuvo un revés y por eso estaría pendiendo de un hilo, ya que hoy es el último día en el que podrá ser aprobada.

Desde el petrismo otros también salieron a criticar a Flórez. Uno de ellos fue el concejal de Bogotá Carlos Carrillo, precandidato a la alcaldía de la capital. “Si ven a Alexánder Flórez, dígale que el país lo está esperando para que asuma su responsabilidad. Un solo senador puede caminar el rumbo de una nación, por eso es tan mala idea andar regalando curules a gente cuyo único mérito es ser amigo de”, aseguró Carrillo.

El debate de este lunes estuvo marcado por varios hechos que llamaron la atención. También se registró que el presidente del Senado, Alexánder López, salió del recinto de la plenaria en medio de gritos de congresistas de la oposición que lo llamaron “tramposo”.

Alexánder López fue abucheado por sus colegas mientras salía del recinto. - Foto: Twitter: @IvanCepedaCast

Según dicen, consideran que López hizo una ‘jugadita’ con la que acabó el debate arbitrariamente, levantando la sesión cuando, al parecer, ya tenían los votos para hundir el proyecto.

Eran prácticamente las 11:00 p. m. y el oficialismo se había salido del recinto para romper el quórum, ya que no tenía los votos suficientes para aprobar el proyecto. Sin embargo, poco a poco empezó a configurarse la presencia de los congresistas, especialmente de quienes no apoyan la iniciativa.

La plenaria del Senado continuará la sesión este martes 20 de junio. Foto: Guillermo Torres / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En ese momento había 53 congresistas y faltaban 24 minutos para verificar el quórum. Se habla de que ya estaba el senador 54, cuando López decidió acabar la plenaria y citar para este martes.

Se espera que este martes a las 2:00 p. m., para cuando fue citada de nuevo la sesión, continúe el debate de cannabis de uso adulto y se conozca si se convierte en ley o se hunde.