Expresidente Álvaro Uribe se va contra la legalización del comercio de marihuana: “Ojalá se pueda evitar este daño a la juventud”

La reforma constitucional que legaliza la producción y comercialización de marihuana en Colombia se jugará este martes 20 de junio su última chance. Si no se aprueba hoy, quedará hundida.

Si bien hasta el momento el proyecto venía con buen ambiente durante los siete debates anteriores, al llegar al momento definitivo en la plenaria del Senado, el asunto se ha venido enredando.

Aunque en esta corporación son mayoría los que están a favor de la legalización, el gran obstáculo que tiene esta reforma es que, por tratarse de una modificación a la Constitución, requiere mayoría absoluta y deben votar de manera positiva la mitad más uno de los miembros de la corporación. Como en la Plenaria del Senado hay actualmente 107 senadores (a Mario Castaño le decretaron silla vacía), se requieren mínimo 54 votos.

En caso de que en la votación de la ponencia del proyecto no se alcance ese número mínimo de votos, el proyecto quedará archivado. Por ello, los sectores de Gobierno, liderados por el Pacto Histórico, al no tener aún los 54 votos, han usado una estrategia para evitar que se vote la ponencia: desbaratar el quórum.

Justo a pocos minutos de que arranque la votación definitiva, el expresidente Álvaro Uribe lanzó una dura advertencia al país y pidió a los congresistas evitar la aprobación de esta reforma.

“En el Congreso muchos están afanados para aprobar la legalización del uso recreativo de la marihuana. Pero, miles de familias sufren la drogadicción de sus hijos y el riesgo de que los enrolen en microtráfico”, manifestó el expresidente.

Y luego lanzó una petición a los senadores que tienen en sus manos la discusión del proyecto: “Ojalá se pueda evitar este daño a la juventud, a la familia y al país”.

¿Cómo sería el proceso de legalización?

En caso de llegar a aprobarse esta reforma, Colombia se convertirá de esta manera en el tercer país, dentro de las 33 naciones de América Latina y el Caribe, en legalizar el comercio de cannabis para consumo en adultos a nivel nacional. Ya previamente habían dado el paso México y Uruguay.

Hay que aclarar que esto no será inmediato. La reforma no entrará en vigencia, sino hasta “seis meses después de su promulgación”, pues en ese lapso, es decir, en el segundo semestre de este año, se deberá tramitar una ley reglamentaria para definir los detalles de la legalización: dónde se podrá comprar cannabis, quiénes lo podrán vender, cómo se otorgarán las licencias, etc. En otras palabras, antes de enero 2024 no estará lista la legalización de la marihuana en Colombia.

Adicionalmente, el texto otorga seis meses al Gobierno para formular una política pública integral en torno a la prevención y atención del consumo del cannabis.

Lo que sí quedó definido desde ya en el texto es que, a pesar de la legalización, estará prohibido hacer promoción y publicidad relacionada con el uso de cannabis. Así mismo, se “restringirá el consumo y comercialización de cannabis y sus derivados en entornos escolares, en espacios de atención a la primera infancia y al interior de toda institución educativa”.

El texto, en caso de aprobarse, también faculta a los municipios para cobrar impuestos “por las distintas actividades relativas a la distribución o venta de cannabis para uso de adultos. Los tributos tendrán como destinación los sistemas de salud y educación”.

Mediante la ley reglamentaria se deberá determinar de cuánto podrá ser el monto de estos impuestos. Pero está claro que esta puede ser una buena fuente de recursos para los municipios. Según un estudio de Fedesarrollo, la marihuana podría generar más empleos y crecimiento para el agro colombiano que el banano y las flores. Se espera que para 2025 esta industria produzca más de 50.000 millones de dólares en el mundo.

“Desde que las restricciones respecto del cannabis se han levantado, en el mercado se ha dado mayor dinamismo, además, se espera que el sector otorgue aproximadamente 44 mil puestos de trabajo para 2030″, apuntó el representante Juan Carlos Losada, autor de la reforma.

Pero más allá de los potenciales económicos, hay que tener en cuenta que la marihuana genera riesgos para los consumidores. Según un informe publicado por el recientemente fallecido químico orgánico Raphael Mechoulam -uno de los gurús de los estudios sobre cannabis- en el Multidisciplinary Center for Cannabinoid Research, “la marihuana no es una sustancia inocua”. Como ocurre con otros productos que actúan sobre el sistema nervioso, puede generar adicción o dependencia.