Paloma Valencia denuncia “jugadaza” de los sectores de Gobierno para evitar que se hunda la legalización de la marihuana: “La trampa es totalmente evidente”

La reforma constitucional que legaliza la producción y comercialización de marihuana para uso adulto vive toda una tormenta en el Congreso. A pesar de que se han hecho dos intentos por hacer la votación en la plenaria del Senado, no se ha logrado tomar una decisión de fondo.

Lo que ocurre con este proyecto es paradójico: nunca antes en la historia del país una iniciativa de este tipo había llegado tan lejos; está apenas a un debate de convertirse en realidad, pero al mismo tiempo, a los promotores de esta propuesta se les puede quemar el pan en la puerta del horno, pues justo en el momento crucial no han logrado conseguir todos los votos para que se supere el último debate en la plenaria del Senado.

La iniciativa debe superar su octavo y último debate a más tardar hoy, martes 20 de junio, cuando finalizan las sesiones ordinarias del Congreso. De no lograrlo, la reforma se hundirá.

Si bien hasta el momento el proyecto venía con buen ambiente durante los siete debates anteriores, al llegar al momento definitivo en la plenaria del Senado, el asunto se ha venido enredando.

Promotores de la legalización del comercio de cannabis - Foto: guillermo torres-semana

Si bien en esta corporación son mayoría los que están a favor de la legalización, el gran obstáculo que tiene esta reforma es que, por tratarse de una modificación a la Constitución, requiere mayoría absoluta, deben votar de manera positiva la mitad más uno de los miembros de la corporación. Como en la plenaria del Senado hay actualmente 107 senadores (a Mario Castaño le decretaron silla vacía), se requiere que mínimo 54 voten.

En caso de que en la votación de la ponencia del proyecto no se alcance ese número mínimo de votos, quedará archivado. Por ello, los sectores de gobierno, liderados por el Pacto Histórico, al no tener aún los 54 votos, han usado una estrategia para evitar que se vote la ponencia: desbaratar el quórum.

Así ocurrió este lunes festivo, cuando el Senado sesionó para evacuar más de 30 proyectos que tenía represados, pero cuando se llegó al punto de la legalización del comercio de marihuana, misteriosamente se desarmó el quórum.

“Íbamos a hundir el proyecto de marihuana; y entonces en una jugadaza Alexánder López levantó la plenaria”, denunció la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia.

La “jugadaza” de la que habla la congresista consistió en que justo cuando se iba a votar la ponencia, desde el Pacto Histórico se pidió una verificación del quórum, mientras algunos de los miembros de esta bancada se salían del recinto. Finalmente, el presidente de la corporación, Alexánder López, miembro del Pacto Histórico, levantó de manera intempestiva la sesión.

Alexánder López, presidente del Senado - Foto: Twitter: @IvanCepedaCast

“Terminamos sin poder votar marihuana, porque como no tenían los votos entonces quieren hacer trampa, en este gobierno la trampa es totalmente evidente”, manifestó Valencia.

Esta es la segunda vez en menos de una semana que ocurre lo mismo. El pasado jueves, cuando el proyecto también había sido puesto en discusión, los promotores se dieron cuenta de que no tenían los votos para aprobarlo, lo que llevó al presidente del Senado a levantar la sesión.

¿Cómo sería la legalización?

En caso de llegar a aprobarse esta reforma, Colombia se convertirá de esta manera en el tercer país, dentro de las 33 naciones de América Latina y el Caribe, en legalizar el comercio de cannabis para consumo en adultos a nivel nacional. Ya previamente habían dado el paso México y Uruguay.

Hay que aclarar, en todo caso, que esto no será inmediato. La reforma no entrará en vigencia sino hasta “seis meses después de su promulgación”, pues en ese lapso, es decir en el segundo semestre de este año, se deberá tramitar una ley reglamentaria para definir los detalles de la legalización: dónde se podrá comprar cannabis, quiénes lo podrán vender, cómo se otorgarán las licencias, etc. En otras palabras, antes de enero 2024 no estará lista la legalización de la marihuana en Colombia.

Varios miembros de la oposición rechazaron este proyecto de Ley. - Foto: El País

Adicionalmente, el texto otorga seis meses al Gobierno para formular una política pública integral en torno a la prevención y atención del consumo del cannabis.

Lo que sí quedó definido desde ya en el texto fue que, a pesar de la legalización, estará prohibido hacer promoción y publicidad relacionada con el uso de cannabis. Asimismo, se “restringirá el consumo y comercialización de cannabis y sus derivados en entornos escolares, en espacios de atención a la primera infancia y al interior de toda institución educativa”.

El texto, en caso de aprobarse, también faculta a los municipios para cobrar impuestos “por las distintas actividades relativas a la distribución o venta de cannabis para uso de adultos. Los tributos tendrán como destinación los sistemas de salud y educación”.