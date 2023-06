Por su polémica frase “de malas”, Francia Márquez resolvió la duda y dijo si es arrogante o no; “es heredado”

Este lunes 19 de junio, la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, conversó con José Manuel Acevedo, en Noticias RCN, y habló sobre cómo han sido los primeros 10 meses del Gobierno Petro. Francia hizo referencia a la crisis política que vive el país, entre otras cosas más.

Uno de los temas que se tocó en la entrevista fueron los actos racistas que ha sufrido la vicepresidenta en diferentes oportunidades. Francia Márquez no se guardó nada y dijo que esos insultos han sido lo peor que le ha sucedido en todo el mandato.

“Lo peor ha sido las agresiones de racismo que he tenido que soportar, eso no ha sido bueno, y no ha sido bueno porque los niños, mi gente, mi comunidad, tiene que ver todo esto. Y he escuchado voces de la gente diciéndome, me da impotencia tanto racismo en este país. Eso no ha sido bueno, ha sido doloroso, ha sido triste”, afirmó sin tapujos la vicepresidenta.

Además, Francia manifestó que la tratan como un animal. Indicó que esto no puede tener un espacio en un país como Colombia. Rechazó los actos racistas e incluso señaló que los ha sufrido de parte de algunos funcionarios públicos.

“Son muchos los que no me conocen en mi dignidad, como una mujer negra miembro de un pueblo, sino que me animalizan, tratándome como un animal. Eso no tiene razón de ser, en una sociedad como la nuestra no tiene cabida y eso es indignante. Incluso, he tenido que hablar con funcionarios por sus comportamientos machistas y racistas”, dijo Márquez con tristeza.

La vicepresidenta Francia Márquez. - Foto: Vicepresidencia de la República

A pesar de los insultos racistas que ha recibido Francia Márquez, la vicepresidenta de la República también expresó que lo bueno del Gobierno en estos 10 meses de mandato ha sido la forma en la que las personas los reciben en las diferentes zonas del país.

“Lo bueno es ver cómo cada vez que vamos a un territorio llevando respuestas, la gente nos reciben con tanto amor, con tanta alegría, con música, con arte. Las mujeres, los niños, eso me gusta, porque es un empoderamiento de los niños, de las mujeres, de toda la comunidad. La comunidad sabe que, si yo llegué aquí, di este paso, ellos pueden llegar mucho más lejos”, aseguró Márquez.

Cabe mencionar que otro de los temas importantes de la entrevista estuvo relacionado con el carácter Francia. En este punto es necesario recordar la entrevista con Semana en la que la mujer respondió “de malas” cuando se le consultó por su traslado en helicóptero. Ante esto, la vicepresidenta mencionó que este es heredado de su comunidad. “No niego que tengo carácter, pero eso es heredado de mi comunidad”, apuntó Márquez.

De igual manera, es necesario destacar que, en un momento de la entrevista, José Manuel Acevedo le preguntó a la vicepresidenta de la nación si teme defraudar a los colombianos. Ante esto, Francia indicó que, aunque el país no se puede cambiar de la noche a la mañana, cada proyecto realizado por el gobierno Petro es muy importante para la gente.

Francia Márquez. - Foto: Vicepresidencia

“Yo creo que la gente es consciente que 500 años de abandono no lo cambiamos de la noche a la mañana, pero cada cosa que hagamos es importante para la gente. Por ejemplo, el poder traer agua a este territorio (Timbiquí), usted lo vio, está rodeado de agua, pero no tiene agua potable, entonces poder traer agua es solucionar una situación concreta, porque es resolver enfermedades, es resolverle situaciones a los niños y a las niñas de este territorio, es maravilloso”, agregó la vicepresidenta.