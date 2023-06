Jota Pe Hernández aseguró que “los senadores del Pacto Histórico decidieron irse a dormir” y truncaron el proyecto de legalización de la marihuana

Desde la semana pasada, el proyecto de legalización de marihuana en el Congreso de la República ha estado en la mira. En efecto, se prevé que el uso de la planta cada vez esté más cerca, aunque aún faltan discusiones sobre la iniciativa.

En ese sentido, el pasado martes 13 de junio hubo una aprobación en la Comisión Primera de la Cámara en el que se charló acerca de cómo será el marco regulatorio y fiscal de la marihuana una vez sea legalizada. Sin embargo, a esta conversación aún le faltaba una sesión para votar por el proyecto.

Ante esto, entre lo más reciente, el senador Jota Pe Hernández compartió hace poco un video en el que mostró que se levantó la sesión y no se pudo votar en relación con la iniciativa regulatoria del cannabis.

A través de Twitter, el senador de la Alianza Verde, quien no está de acuerdo con el proyecto de legalización de la marihuana, escribió: “Levantaron la sesión y no se pudo votar el proyecto que legaliza el negocio de la marihuana porque los senadores del Pacto Histórico decidieron irse a dormir y no quisieron terminar la sesión”.

Jota Pe Hernández. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En ese orden de ideas, frente a la pantalla de un teléfono celular, el senador Hernández indicó que la razón por la que se levantó el proyecto de la legalización de la marihuana fue por falta de gente, es decir, no hubo cuórum y una buena parte de las faltas se dio por parte de los miembros del Pacto Histórico, partido que hace parte del actual gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Lo curioso es que no hay quórum porque no están los del Pacto Histórico. Entonces, que Colombia lo sepa, que los que, precisamente, no están son los del Pacto Histórico. (...) Son los que no están permitiendo que se vote el proyecto de la legalización del negocio de la marihuana. La bancada está vacía”, expresó Jota Pe Hernández.

Para dar prueba de lo dicho, el influyente senador grabó las pantallas que mostraron la asistencia en el Congreso, al igual que mostró varias de las sillas vacías.

🔴Levantaron la sesión y NO se pudo votar el proyecto que legaliza el negocio de la marihuana porque los senadores del Pacto Histórico decidieron irse a dormir y no quisieron terminar la sesión! pic.twitter.com/Knh6yljpgO — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) June 20, 2023

Así las cosas, se dio lo que dijo Hernández. Entre los reclamos de la oposición del Gobierno, el presidente del Senado, Alexander López Maya, levantó la sesión en donde se estuvo discutiendo sobre la legalización de la marihuana.

Entre los reclamos de la oposición del Gobierno, el presidente del Senado Alexander López Maya levantó la sesión en donde se estuvo discutiendo sobre la legalización de la marihuana. - Foto: Getty Images

Fue tanto el descontento que muchos de los que estuvieron en el debate resultaron gritándole a López Maya “tramposo”, mientras que él se retiró de la plenaria.

Cabe recalcar que la citación a la plenaria se dio para el lunes festivo 19 de junio. En un principio la luz ver,de para la legalización del cannabis estaba encendida, pero todo tuvo una transformación cuando el partido Cambio Radical no estuvo del lado de la legalización, entonces lo más probable era que el proyecto no se diera como se esperaba.

Por lo tanto, la bancada del Pacto Histórico se salió y, por ende, se rompió el quórum, lo que hizo que se levantara la sesión.

Debido a todo lo ocurrido, se espera que el proyecto sea votado este martes 20 de junio, aunque las modificaciones en el Senado no serán posibles, de modo que se votará tal cual quedó establecido en la Cámara de Representantes.

La legalización del cannabis sigue estando en la mira, pero a su vez se encuentra tambaleando con lo último que ocurrió.

Muchos calificaron la maniobra de Alexander López Maya como una “decepción”. Antes de terminar, es importante mencionar que la cantidad de debates sobre este proyecto es extensa, pues ya van al menos siete debates y aún no hay un acuerdo.