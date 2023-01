Foro Colombia 2023: ¿hay o no suficientes reservas de gas y petróleo en Colombia?

Sigue la polémica en el país por las declaraciones de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, respecto al futuro de la exploración petrolera y de gas en Colombia, puesto que si bien ya dejó claro que se mantendrán estas tareas en el corto plazo, actualmente hay una crisis de confianza respecto al futuro de esta industria porque no se conoce a ciencia cierta dónde está parado el país y qué viene para los próximos años.

Basados en un informe que ha sido objeto de fuertes polémicas recientemente, el Gobierno Nacional sostiene que las reservas de crudo y gasíferas alcanzan hasta el 2037 como mínimo o hasta el 20242 en el mejor de los casos. Otras voces, expertas en el tema, sostienen que esto no es así y que posiblemente estas solo duren hasta 2028 si no se mantienen los trabajos de nuevos yacimientos estratégicos que garanticen un suministro ininterrumpido.

Panel transición energética - Foto: Esteban Vega

Ante esta lluvia de críticas, la ministra Vélez explicó recientemente que el informe presentado en diciembre se basaba en revisar los recursos que tiene Colombia para que se conviertan en reservas y que “nunca se presentaron datos erróneos, ninguna metodología que tenga ambigüedades”. También dijo que este documento “no es informe de reservas, nunca se dijo que lo fuera (...). Aquí no le estamos mintiendo a nadie y desinformar de esa manera como si así lo estuviéramos haciendo es una irresponsabilidad con el país”.

Lo cierto es que la polémica ha llegado a tal punto, que diversos voceros gremiales y analistas aprovecharon su participación en el Foro Colombia 2023, realizado por SEMANA, para dar sus percepciones y resaltar que el país todavía depende en gran medida de las rentas petroleras y debido a esto no puede ser tratada como ha venido siendo hasta el momento por parte del Gobierno Nacional y, por el contrario, hay que seguirla fortaleciendo.

Una de las primeras participaciones en este espacio de debate fue la de Adrián Correa, director general de la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme), quien sostuvo que “cuando se afirma que no habrá más exploración y producción, seguimos diciendo que es una afirmación completa e imprecisa. Exploración se está llevando a cabo en este momento en varios puntos del territorio, producción también, tenemos incluso unos récords en las últimas semanas en materia de barriles día”.

ADRIÁN CORREA DIRECTOR DE LA UNIDAD MINERO ENERGÉTICA - Foto: Nicolas Linares

“La apuesta, como lo dijo hoy la Ministra (Irene Vélez), es justamente muy al contrario de lo que se ha querido promover en prensa y otros escenarios, ya que muchos contratos que están suspendidos en este momento, lo que se quiere es revivirlos, abrirlos, coger esos 32 de 35 contratos y de alguna manera sentarnos con los inversionistas y mirar qué se puede hacer en ese sentido (...) la exploración se mantendrá y se intensificará”,explicó este funcionario.

No obstante, desde la perspectiva de Francisco José Lloreda, presidente la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), “hay toda una polémica frente a las cifras del estudio del Ministerio de Minas y Energía, pero lo cierto es que con base en ese informe, la ministra Vélez y el Presidente de la República indicaron que Colombia tenía garantizado el abastecimiento de petróleo y gas. Entonces, hay un informe que pareciera que no dice eso, pero los funcionarios así lo leyeron y con base en eso, el Gobierno Nacional justifica que no se celebren nuevos contratos”.

Francisco José Lloreda, presidente de ACP - Foto: Esteban Vega

“Lo que llama la atención es que el compromiso del gobierno es que esa decisión se tomaría cuando hubiera un informe sólido sobre las reservas, que parece que este no es, pero también un estudio de carácter macroeconómico y fiscal y aún hay muchos elementos que no se están teniendo en cuenta. Hoy en día el tema es tener claro si hay que inducir a la destrucción de la industria petrolera, a sabiendas de que eso traerá empobrecimiento para Colombia”, agregó Lloreda.

Otra voz que hizo parte de este análisis fue la de Jorge Andrés Carrillo, gerente general de EPM, quien sostuvo que “la discusión se debe salir de sí se necesitan o no nuevos contratos de exploración o producción. Lo importante es saber hasta cuándo queremos esa suficiencia y cómo prepararnos de aquí hasta allá” y resaltó que es importante generar un escenario de confianza en este tema para los inversionistas.

Jorge Andrés Carrillo Cardoso, gerente general de EPM - Foto: Esteban Vega

“No me cabe ninguna duda que el gas natural genera enormes beneficios para quienes lo consumen, en términos económicos, de confort, de calidad de vida, y a mi me gustaría como EPM me gustaría tener absoluta certeza en cómo hacer mis inversiones para llegar a esas zonas apartadas a las que no hemos podido llevar nuestros servicios (...) Vaya y convenza a alguien hoy para que haga una inversión de cambiarse de tecnología con ese boom noticioso que hay, donde no se entiende para dónde vamos”; agregó.

Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, aprovechó su espacio para decir que “esta es una discusión que no es trivial, no es sobre un auto eléctrico, una estufa, no es de gas, es de poder entender la complejidad de organizar todo un sistema para garantizar que bajamos las emisiones de carbono y creo que dado el gran impacto del metano, el sector de gas, el sector petrolero y el sector minero, tenemos la obligación moral de poderles mostrar al país, con mediciones que no existen, cuál es el impacto”.

Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá - Foto: Nicolas Linares

“Yo soy muy optimista, creo que tenemos el espacio y las capacidades para hablar, si discutimos de manera transparente, somos capaces de hacer esto juntos y creo que el gas es el producto de la transición energética y lo que tenemos es que liderar el proceso y no defendernos”, dijo este experto.

Al Foro Colombia 2023 de SEMANA también asistió Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, quien resaltó que “en estos días se han dado elementos de juicio para tener en cuenta en la decisión de no suscribir nuevos contratos de exploración y producción” e hizo un llamado al Gobierno Nacional para que amplíe este debate y tenga en cuenta los conceptos de todos los que intervienen en esta industria.

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas - Foto: Esteban Vega La Rotta

“Todos estamos de acuerdo en que debemos transitar a un mundo de carbono neutral y eso se logra implementando un proceso de transición energética en la que el gas natural es el principal aliado porque es el energético más consistente con las necesidades del país y mantener actividades exploratorias a largo plazo, significa mantener la seguridad energética a largo plazo”, explicó la Presidenta de Naturgas.

Por último, Mónica Contreras, presidenta de transportadora de Gas Internacional, manifestó que “es necesario hablar de que la transición energético va de la mano con la seguridad energética y esto significa que tenemos que tener precios razonables y que no podemos tener riesgos de respaldo o riesgos geopolíticos”.

Mónica Contreras Esper, presidenta de Transportadora de Gas Internacional (TGI) - Foto: Esteban Vega La Rotta

“El otro punto que es muy relevante es que cuando vemos el contexto global como el gran actor, pero nosotros somos Colombia, no somos Estados Unidos, no somos Europa y tenemos que lidiar con una transición en un contexto donde existen otros factores que el Gobierno nacional tiene que empezar a trabajar en una agenda conjunta, enfocada en generar crecimiento económico, en reducir la inflación y bajar los niveles de pobreza”.

Horas antes de este debate, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo durante su participación en el Foro Colombia 2023 que aún no hay estimaciones finales de reservas, de las cuales dependerá saber qué tanto petróleo y gas disponible se tendrá en el mediano y largo plazo para el consumo interno y para vender a otros países, lo que es una de las fuentes de ingreso clave para el país.