Ecopetrol denuncia que inescrupulosos están suplantando a su presidente Felipe Bayón en redes sociales

La petrolera estatal Ecopetrol emitió una alerta este miércoles -25 de enero- para que las personas en redes sociales no caigan en manos de estafadores o fake news, por medio de mensajes que se están emitiendo a nombre de su presidente, Felipe Bayón, en temas relacionados con el futuro energético del país y el programa académico de bachilleres que viene implementando en todo el país.

De acuerdo con lo informado por esta empresa, inescrupulosos crearon una cuenta falsa en Twitter, donde se ha venido hablando sobre diversas problemáticas desde el pasado 20 de enero, a nombre de su jefe, de quien recordaron que no tiene presencia en esta red social y hace sus pronunciamientos únicamente por medio de los canales oficiales de esta firma.

Al revisar la cuenta de la que hace mención (@FelipeBayonP) se puede apreciar que únicamente se han emitido cuatro mensajes y que lleva cinco días activa en Twitter. - Foto: Tomada de Twitter

“Atención, personas inescrupulosas han creado una cuenta falsa en Twitter de Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol. Aclaramos que el líder de nuestra compañía NO tiene una cuenta oficial en esta plataforma. No te dejes engañar ¡Acabemos juntos con los fraudes!”, se puede leer en el mensaje emitido.

Al revisar la cuenta de la que hace mención (@FelipeBayonP) se puede apreciar que únicamente se han emitido cuatro mensajes y que lleva cinco días activa en Twitter. Así mismo, actualmente sigue a 16 personas y cuenta con 193 seguidores, dejando claro que fue creada recientemente.

Los mensajes que se han publicado en esta red social son de corte institucional, copiando en algunos casos los trinos oficiales de la petrolera estatal. - Foto: Tomada de Twitter

Los mensajes que se han publicado en esta red social son de corte institucional, copiando en algunos casos los trinos oficiales de la petrolera estatal, y en su historial anclaron el video de la participación de este personaje en el foro sobre el futuro de las rentas petroleras y de gas que se realizó la semana pasada en el Foro Económico Mundial que se realizó en Davos (Suiza).

El mensaje real de Bayón sobre la exploración petrolera en Colombia

En medio de la polémica desatada por la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, tras su participación en el Foro Económico Mundial, la semana pasada el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, envió un mensaje de tranquilidad y conciencia respecto al futuro de la industria petrolera en Colombia, en el que señaló que empresas como la que dirige son ejemplo en materia de transición energética, al tiempo que recordó su importancia para las finanzas del Estado, actualmente y en las proyecciones a mediano y largo plazo.

Durante uno de los paneles del Foro, que se realiza en Davos (Suiza), Bayón contó al mundo que la petrolera estatal actualmente lidera varios procesos de investigación para el aprovechamiento de materias primas como el hidrógeno y la energía solar, eólica y geotérmica; las cuales avanzan de manera satisfactoria.

“En Ecopetrol creemos que si hay transmisión, no hay transición. Al final del día, si no tienes la capacidad de sacar los electrones de donde son generados y llevarlos a los mercados, va a ser muy difícil. Puedes tener lo solar y eólico, lo solar, geotérmico y todo lo demás. Entonces tenemos una estrategia y va a cambiar. Es a 20 años y puede ser ajustada de alguna manera modulada, pero creo que la motivación y la intención están ahí”, dijo el presidente de Ecopetrol.

Felipe Bayón agregó que, “entonces, tenemos planes para el hidrógeno, ya producimos hidrógeno azul, estamos investigando el verde y aprobando grandes proyectos para este año y es parte de la conversación en torno a la tecnología y transferencias de conocimiento y financiación. También estamos buscando hidrógeno blanco, estamos buscando solar. El blanco es el que se encuentra en la superficie”.

Los mensajes que se han publicado en esta red social son de corte institucional, copiando en algunos casos los trinos oficiales de la petrolera estatal. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Este empresario dijo que avanzar en temas de sostenibilidad se ha incrustado en el ADN de la compañía que dirige, a tal punto que hoy en día no son referentes únicamente a nivel nacional, sino en toda la región, y por medio de su trabajo han demostrado que es necesario dar un giro a la industria energética para proteger el medioambiente.

No obstante, recordó que aún falta mucho para llegar a los niveles deseados y advirtió que hasta que la transición no se complete de forma exitosa, no se puede obviar que “Ecopetrol puede ser 10 % del presupuesto del país. Entonces el país sigue necesitando los fondos a través de los dividendos, regalías e impuestos, a la vez que somos líderes y lideramos la transición, no solo en Colombia, sino en toda la región”.