Desempleo en Colombia: otra víctima de la desaceleración económica

Las proyecciones frente a este tema no son las mejores para el 2023.

Desde que pasó la pandemia y Colombia entró en un periodo de fuerte recuperación económica que convirtió al país en un referente de crecimiento para América Latina y el mundo en general, la creación de nuevos puestos de trabajo ha sido uno de los ítems más beneficiados, puesto que, por un lado, muchas empresas han logrado recuperar los empleos que tuvieron que acabar en las épocas del confinamiento y por el otro, se dio paso al surgimiento de un gran número de microempresas y emprendimientos, aprovechando el fortalecimiento del comercio electrónico.

Según el más reciente balance de los Estudios del Mercado Laboral, entregado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), el pasado viernes -30 de diciembre-, nuevamente se aprecia un descenso que ubica las cifras de desempleo en el país por debajo del 10 %, con lo cual se mantienen por ahora las cifras de un dígito que se recuperaron en octubre, gracias a la temporada de fin de año.

La informalidad laboral será otro flagelo a vigilar en este 2023. - Foto: Guillermo Torres /Semana

El porcentaje de personas desocupadas pasó del 11,5 % hace un año (noviembre del 2021), al 9,5 % actualmente. Si se compara con el mes pasado, la reducción es de 0,2 puntos porcentuales, ya que para septiembre el dato de desempleo fue del 9,7 %. Los sectores de industrias manufactureras, actividades artísticas y entretenimiento fueron los que más aportaron en este crecimiento, mientras que a la industria de transporte y almacenamiento no le fue tan bien.

Si bien estas noticias son positivas y por ahora los analistas y expertos sostienen que hay señales de calma frente a estos indicadores, la realidad que se avecina para los próximos meses, especialmente en lo relacionado con la inflación y las tasas de interés, está llevando a que se enciendan las alarmas ante la posibilidad de nuevas subidas en las cifras de desempleo, ya que muchas empresas tendrán que prescindir de parte de sus trabajadores para poder mantenerse a flote.

Colombia lleva dos meses seguidos con cifras de desempleo de un solo dígito. - Foto: Cortesía - Dane

Un ejemplo de esto se ve actualmente en grandes firmas como 3M, Alphabet, Snapchat, Ford, Twitter y Meta, entre otros; las cuales han anunciado recortes de miles de puestos de trabajo. Si bien en Colombia esto todavía no se siente con la misma fuerza todavía, las proyecciones sostienen que el país no será ajeno a esta escalada de despidos, que no es otra cosa que uno de los resultados esperados de la crisis económica.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que las subidas de tasas de interés que se han ordenado por parte de los bancos centrales para frenar la creciente inflación, se traducirán en una desaceleración de los diferentes sectores, así como en una caída del crecimiento que se había logrado hasta el momento. Solo en el contexto local, las proyecciones hablan de un repunte de la economía del 1,5 % en el mejor de los escenarios, la cual contrasta con el 8 % que se espera para 2022 y el 11 % que se alcanzó en 2021.

Esta cifra de desempleo se logró gracias a la reactivación económica propia de fin de año. - Foto: Cortesía - Dane

Centros de pensamiento como BBVA Research sostienen que “para diciembre de 2022 esperamos una creación de empleo interanual menor a la observada en noviembre, ya que la base de comparación en 2021 se vuelve más exigente y el empleo conservará cierta estabilidad con respecto a noviembre”.

Frente a lo que será el 2023, aseguran que “el crecimiento del empleo seguirá desacelerándose, en línea con la ralentización de la actividad, y para finales de 2023 el número de ocupados permanecerá relativamente estable con respecto al cierre de 2022″.

Por otra parte, desde Investigaciones Bancolombia, se resaltó que esta dinámica estaría en línea con la desaceleración que se viene presentando en el crecimiento económico que ilustra el NowCast Bancolombia en su publicación más reciente, además de lo visto en la dinámica de los indicadores de consumo en tiempo real.

“Una tasa de desempleo urbano promedio de 11,4 % en lo corrido del año, según serie desestacionalizada, confirma nuestra expectativa de que esta promediaría en 2022 un 11,4 %, en línea con nuestra más reciente actualización. En relación al siguiente año, las perspectivas de crecimiento (0,9 %) por debajo del potencial se traducirá en un deterioro del mercado laboral”, agrega el informe.

En el contexto local, por ahora la atención se centra en la reunión que sostendrán los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República el próximo viernes 27 de enero, en la que decidirán si aumentan o no las tasas de interés para febrero, teniendo en cuenta que la inflación se resiste a ceder y que urgen medidas para enfriar la economía y debilitar el consumo entre los colombianos.

El círculo virtuoso en el mercado laboral es aumentar la productividad por la vía del mejoramiento de la infraestructura y la introducción de tecnología. - Foto: guillermo torres-semana

La decisión que se anuncie por el Emisor será fundamental para determinar si se mantiene o no la relativa calma que por ahora persiste entre los inversionistas locales o, por el contrario, se aviva el miedo a una crisis y con esto se desvaloriza el peso colombiano. Las proyecciones ubican este dato mayoritariamente en el 13 %, aunque un pequeño porcentaje de analistas e inversores esperan que el aumento sea un poco menor, teniendo en cuenta que la inflación para ellos ya tocó techo.