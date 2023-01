Foro Colombia 2023 | El sector privado será clave como fuente de ingresos económicos para la nación, esto dicen los expertos

Durante la conferencia ‘Economía colombiana: nuevos rumbos y contexto global’, distintas voces claves en tópicos económicos establecieron un debate respecto a uno de los mayores asuntos de interés para todos los colombianos: ¿Para donde va el rumbo económico de la nación? Coyuntura ante la cual los expertos coincidieron en un punto a destacar: el sector privado es vital para la economía.

En medio de esta mesa de debate, una de las voces más reconocidas fue la de Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, quien en su primera intervención fue clave para destacar que el gobierno colombiano entre su agenda requiere de manera urgente crear estrategias que permitan generar crecimiento y generación de confianza, especialmente para las empresas del sector privado.

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI - Foto: Esteban Vega

Es de gran importancia recordar que el contexto económico general actualmente es de alta incertidumbre y diferentes dinámicas que implican que el tema de inversiones para las empresas sea cada vez más complicado, especialmente en materia internacional, donde incluso algunas organizaciones han decidido moverse fuera del territorio colombiano, en parte también situación disparada a causa del dato inflacionario, el cuál se estima incluso que aún no ha tocado techo.

Germán Arce, presidente del Consejo Gremial Nacional, concretó que además de las medidas gubernamentales que puedan llegar a ser establecidas, también es importante el papel interno empresarial buscando mejorar de manera propia y logren generar valor económico, de forma que estas requieren tomar protagonismo en el crecimiento necesario para la economía nacional.

¿Cómo se encuentra la situación empresarial?

En el contexto colombiano, es necesario destacar que existe un gran problema de desempleo, como lo puntualizó Luis Fernando Mejía Alzate, director ejecutivo de Fedesarrollo, siendo una de las grandes deudas generales que posee el sector empresarial, en conjunto con el desarrollo de nuevas infraestructuras, punto en el cual el director también puntualizó que es una materia que requiere inversión urgente a nivel gubernamental, puesto que no se ha logrado concretar una estrategia capaz de priorizar estos elementos.

Luis Fernando Mejía Alzate, director ejecutivo de Fedesarrollo - Foto: Nicolas Linares

Claro está que en Colombia, el tema de la informalidad es uno de las problemáticas constantes, según informaciones presentadas durante la conferencia, entre los datos más resaltantes se pudo ver que por cada empresa formalizada en el territorio nacional, hay 3 o 4 empresas informales, dando claro ejemplo de cómo se viene dando la dinámica empresarial nacional, lo que ha acabado dificultando la generación de ingresos y también de realizar las mediciones necesarias para mejorar las medidas a tomar.

Con base en esto, se genera un impacto clave para aquellas empresas privadas que están concretamente formalizadas, de forma que estas serán las que acaban convirtiéndose en las principales generadoras de empleo, sin embargo, esta continúa siendo una de las grandes deudas con la población no solo para este rubro, sino también en materia gubernamental.

¿Cómo avanzan las medidas económicas para estos sectores?

No obstante, a pesar de lo anteriormente establecido, Mac Master puntualizó una vez más durante esta conferencia que no existe un rumbo para que durante este año, que será bisagra para la economía, se tome un panorama distinto, donde los expertos llamaron al gobierno a actuar, y a no ser espectadores ante estas situaciones.

Un panel repleto de expertos en la materia dieron opiniones respecto al rumbo económico de la nación. - Foto: Esteban Vega

Las reformas serán claves en estas medidas, especialmente las decisiones que se tomen en materia de las reformas laborales, dentro de las cuales será necesario mejorar las condiciones del sector privado en cuanto a sus funciones, si la nación requiere que el sector privado continúe siendo una de las mayores fuentes de ingreso monetario, tendrá que alinear el gasto público con base en generar confianza y que, de esa forma, cada vez más inversión extranjera pueda llegar al territorio nacional y acabe por generar mayores crecimientos económicos.