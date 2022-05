Fracking en Estados Unidos le ha dejado a Ecopetrol ganancias por $ 400.000 millones

Después de un poco más de dos años de operación, Ecopetrol está produciendo en Estados Unidos, cada día, unos 61.000 barriles de petróleo equivalente, a través de los 135 pozos que ha perforado con fracking en el estado de Texas con su socio Oxy.

Esta producción le permitió a la compañía sumar ganancias por cerca de $ 400.000 millones durante el 2021, y de acuerdo con el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, aseguró que la operación en Estados Unidos demuestra que “se puede hacer el desarrollo de los no convencionales de manera rápida”.

Así mismo, destacó que el 60 % del agua que se usa para hacer fracking en Estados Unidos se reutiliza y la huella de carbono de los barriles que se extraen el Texas en más baja que en Colombia.

“Si esta experiencia del fracking en Estados Unidos se pudiera traer a Colombia, tendríamos hidrocarburos para refinar en el país. El problema no son los hidrocarburos, sino las emisiones”, dijo Felipe Bayón.

¿En qué va el fracking en Colombia?

De acuerdo con los cálculos de Ecopetrol, hacia mediados de junio de este año se estaría destrabando el desarrollo del piloto de fracking Kalé, luego que el Juzgado Primero de Barrancabermeja suspendiera la licencia ambiental que otorgó la Anla, hasta que se lleve a cabo el proceso de consulta previa con la comunidad de Afrowilches.

El pasado 26 de abril, la compañía presentó la impugnación del fallo ante el Tribunal de Santander, que tiene, por ley, 20 días hábiles desde que recibió el expediente para pronunciarse. Por lo tanto, a mediados de junio se podría tener una respuesta que podría destrabar la ejecución de este primer piloto de fracking.

En Estados Unidos se reutiliza el 60 % del agua que se usa para hacer fracking. - Foto: Foto: ACP

El piloto Kalé podría estar arrancando en octubre de este año, mientras que Platero se prevé que inicie en el primer trimestre de 2023. Si los pilotos de fracking resultan exitosos, Ecopetrol proyecta que a partir de 2025 comenzaría la etapa de producción comercial de hidrocarburos.

Además, como parte de la fase comercial, la compañía estima que se podrían llegar a perforar con fracking de 100 a 250 pozos en el municipio de Puerto Wilches y cada uno podría producir un millón de barriles. Se calcula que al año se perforarían hasta cuatro pozos.

Inicialmente, la inversión prevista para llevar a cabo el piloto de fracking Kalé era de US$ 76 millones; sin embargo, a raíz de lío jurídico que enfrenta y otras estimaciones para su ejecución, podría aumentar a unos US$ 100 millones aproximadamente. En cuanto a Platero, la inversión que se prevé para la parte operativa es de US$ 53 millones.

Como parte de la implementación de los pilotos, Ecopetrol instalará seis estaciones de sismicidad en el área de influencia con el fin de detectar todos los movimientos que se pueden presentar y que por su baja magnitud no pueden ser percibidos por las personas.

Además, aseguró que no habrá vertimientos al suelo o al agua durante las operaciones, ya que se inyectarán en un espacio seguro.

Colombia, gracias a este desarrollo, recibiría recursos fiscales por cerca de 103 billones de pesos en los próximos 25 años. Con ello se aumentaría entre 10 y 15 por ciento la inversión total del Gobierno central por este periodo. - Foto: istock

Ecopetrol importará Gas Natural de Licuado por Buenaventura

El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, también anunció que en los próximos meses la compañía comenzará a hacer “micro” importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) por el puerto de Buenaventura para tener gas adicional para los hogares e industrias en el país.

“Son contenedores que pueden llegar en un barco para luego ponerlos en un camión y llevar el gas a otras zonas del país con el fin de complementar el abastecimiento en lugares donde no hay una infraestructura robusta para llevar gas natural por gasoductos”, aseguró Felipe Bayón durante El Gran Foro ACP: Hechos.