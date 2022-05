¿Fracking sí o no? Esto dijo Fico Gutiérrez en su paso por Barrancabermeja

El candidato de la coalición Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, estuvo este miércoles visitando el Distrito de Barrancabermeja, departamento de Santander, en donde escuchó a la comunidad de esta región y, además, explicó el plan de gobierno que pondría en marcha en caso de ganar las elecciones presidenciales el próximo 29 de mayo.

Gutiérrez inició refiriéndose al tema de orden público que vive el país por cuenta del llamado paro armado del Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, problemática que ha sembrado temor en Barrancabermeja y el Magdalena Medio.

Todos los días desde una región diferente. Estamos en Barrancabermeja. 🇨🇴💪🏻#FicoPresidente — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 11, 2022

“La seguridad de la gente se debe reforzar, porque son ellos quienes sufren los ataques de estas estructuras criminales en sus territorios. Nosotros no nos dejamos intimidar de estas estructuras, hay que liberar a la gente del ELN, de las disidencias Farc, del Clan del Golfo”, dijo el candidato presidencial.

En ese sentido, sostuvo que “la gente no puede vivir con miedo, no puede vivir al vaivén que si una organización criminal quiere decretar un paro y la gente no pueda salir o que si sale los roban en las calles. El tema de seguridad es para todos y es fundamental tomar medidas al respecto”.

Frente a los hechos de inseguridad que se han registrado en Barrancabermeja, manifestó que “las organizaciones criminales deben ser combatidas de forma contundente. Mientras que a la gante hay que darle oportunidades, así tiene que ser, por eso no vamos a parar recorridos”.

Asimismo, el candidato aseguró que la industria de hidrocarburos sí necesita una transición, pero gradual y responsable, teniendo en cuenta que mueve gran parte de la economía de la región.

“Cuando hablamos de una zona tan importante como esta, Barrancabermeja, hay que entender que la industria del petróleo no se puede acabar de un día para otro como dicen otros. Hay que mirar las regalías que le dejan al departamento, que le dejan a Barrancabermeja; gracias a eso pueden haber muchas inversiones sociales. Claro que tiene que haber una transición energética, inclusive esta región también es un potencial para el tema de energía solar y se tiene que dar esa transición, pero hay que ser responsables”.

Federico Gutiérrez aprovechó el tema para dejar en claro su postura frente al tema del fracking en Santander. “Hay unos pilotos, inclusive acaban de ser interrumpidos, que se deben resolver, específicamente la situación jurídica. Solo cuando se tenga un informe real y concreto técnico de cuáles son los efectos ambientales del tema del ‘fracking’ se tomará la decisión, si se realiza o no. Pero sin ninguna evidencia o prueba no se pueden tomar decisiones sobre eso”.

En cuanto a la educación en la región y el país, Gutiérrez afirmó que su propuesta se basa en brindar mayores oportunidades a los jóvenes a través de programas como matrícula cero. “Las inversiones se deben concentrar, principalmente, en la educación. Necesitamos mejorar la calidad educativa, el acceso de nuestros jóvenes a educación superior y por eso matrícula cero para jóvenes de estratos 1, 2 y 3 en universidades públicas”.

El exalcalde de Medellín se comprometió con la comunidad barranqueña a poner en marcha la navegabilidad del río Magdalena. “Yo creo en el proyecto de navegabilidad del río Magdalena, le apostamos a eso y por supuesto será un factor competitivo para esta región del país”.

Con respecto a la inflación que atraviesa el país, el candidato dijo que “las familias colombianas hoy están agobiadas por los altos precios de los alimentos, es muy grave lo que está ocurriendo, porque vamos saliendo de una pandemia donde hay una afectación económica en los hogares y ahora la inflación disparada; hay que controlar rápido la inflación porque afecta a las familias más vulnerables”.

Finalmente, Federico Gutiérrez aseguró que se siente confiado de que ganará las elecciones presidenciales en segunda vuelta. “Hace tres meses no existíamos (en intención de voto), hoy ya tenemos un pie en segunda vuelta. El otro candidato (Petro) lleva 12 años en campaña, nosotros llevamos tres meses y vamos para arriba, vamos a ganar la Presidencia para transformar a Colombia”.