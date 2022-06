¿IVA a la canasta familiar? Lo que sugieren los bancos para nueva reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) reafirmó su posición de necesitar en Colombia, con urgencia, la discusión e implementación de una reforma tributaria “seria y estructural que ataque de fondo los problemas del sistema impositivo del país”.

“Sorprende que el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) sugiera que el próximo gobierno, e incluso también el siguiente, van a recibir las finanzas públicas tan sanas que no se requerirá una modificación seria de nuestro sistema tributario. No podemos confundir un alivio en las cuentas públicas con la desaparición del problema para recaudar ingresos tributarios sostenibles y permanentes”, dijo Mauricio Santa María, presidente de Anif.

El gremio aseguró que hay varias ineficiencias en el sistema actual que imposibilitan un recaudo sostenido, eficiente y progresivo. Por eso, mencionó algunos temas que considera importantes para tener en cuenta en la reforma tributaria que radicará el equipo de Gustavo Petro, una vez inicie su gobierno el próximo siete de agosto.

Para Anif, no abordar y modificar la estructura del impuesto de renta a personas naturales, que tiene un tramo exento “a todas luces muy amplio e ineficiente (uno de los más amplios de la Ocde), sería una estrategia costosa aún en el corto plazo”.

Igualmente, considera que “la exención de la canasta familiar del pago de IVA es de facto un subsidio al consumo de los hogares más ricos; además, la carga impositiva de las empresas es muy alta”.

Con la reforma tributaria de Petro, que estaría aprobada antes de diciembre de 2022, se espera recaudar unos $50 billones. Pero contrario a lo que piensa Anif, en esta tributaria no se va a tocar el impuesto del IVA. “Nosotros no vamos a tocar la canasta básica, esa es una línea roja clara”, dijo el asesor económico Ricardo Bonilla a SEMANA.

La propuesta de gravar con IVA algunos productos de la canasta familiar fue el origen del paro nacional en 2021. - Foto: Getty Images

Y es que el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, intentó gravar con IVA algunos productos de la canasta familiar en el 2021, pero esta propuesta fue el origen del paro nacional que duró meses y dejó muertos y heridos en diferentes regiones del país el año pasado. Además de que llevó a su renuncia y a retirar dicha reforma del Congreso de la República.

El asesor económico de Gustavo Petro aseguró que “al impuesto del IVA hay que darle más tiempo”, y en esta nueva tributaria los esfuerzos estarán concentrados en el impuesto de renta, al patrimonio y dividendos.

En cuanto al impuesto de renta, Bonilla dijo que la idea es equilibrar las cargas entre las empresas y los colombianos, ya que actualmente el 80 % de los ingresos por este impuesto viene de personas jurídicas y sólo el 20 % lo aporta las personas naturales.

En la reforma tributaria de Petro no se va a tocar el impuesto del IVA, según dijo su asesor económico Ricardo Bonilla. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“El impuesto no es progresivo porque las personas de altos ingresos no están aportando lo que tienen que aportar. Con la reforma se busca identificar los activos y los ingresos reales de esas personas naturales para que paguen con tarifa progresiva”, explicó a SEMANA. Así mismo, aseguró que no se bajará el umbral del impuesto de renta para las personas naturales.

“El recaudo de renta en personas naturales es bajo porque los colombianos de mayores ingresos no están pagando lo que deben pagar. Por lo que, al identificar mejor sus activos e ingresos, las personas naturales terminarán pagando más impuestos”, afirmó Ricardo Bonilla.

En el impuesto de renta habrá otro cambio, quizás el más importante, y tiene que ver con eliminar el sistema cedular, para que “todo vaya a una sola cédula y que esa cédula tenga la misma tarifa, cualquiera que sea el origen del ingreso”.

También contrario a lo que propone Anif, en vez de bajar la carga impositiva de las empresas, en la reforma tributaria de Petro se propondrá eliminar exenciones y beneficios tributarios que se le han dado a las compañías para que todos los empresarios en Colombia tengan las mismas reglas de juego.