La reforma agraria va lenta: el Gobierno Petro indicó que solo ha comprado el 1,6% de las tierras ofertadas

La reforma agraria, a diferencia de las demás reformas que adelanta el Gobierno Petro, va lenta, ya que solo se han ofertado 1,6 millones de hectáreas en el ámbito nacional. Las razones, al parecer, serían que las tierras ofertadas no están en terrenos productivos, como lo prometió entonces la exministra de Agricultura Cecilia López.

Declaratoria del primer núcleo de reforma agraria y la primera zona de protección para producir alimentos en el país, en La Guajira. - Foto: Cortesía - MinAgricultura

De hecho, lo más preocupante es que la actual ministra de la misma cartea, Jhenifer Mojica, indicó que la meta de comprar 3 millones de hectáreas es casi imposible. Por lo pronto, del total de tierras ya ofertadas, la tercera parte es de los afiliados de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), gremio de los ganaderos que en meses pasados firmaron un acuerdo de compra directa con el Gobierno nacional.

De los 1,6 millones de tierras ofertadas, hasta el momento hay 25.700 hectáreas compradas. Esto significa que solo el 1,6 % de la tierra ofertada ha pasado los controles.

La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, indicó que la meta de comprar 3 millones de hectáreas es casi imposible. - Foto: Presidencia de la República

“Se han comprado 25.700 hectáreas de tierras y tenemos proyectado de aquí a agosto adquirir cerca de 40.000 hectáreas adicionales. Con ello, ya utilizaríamos todo nuestro presupuesto de compra y los recursos de la adición presupuestal serían para aumentar las áreas en el segundo semestre del año”, señaló la ministra Mojica, según El Tiempo.

El Ministerio de Agricultura explicó que la principal causa de que el Gobierno vaya lento con el proceso es que las tierras no están pasando los controles de viabilidad técnica y jurídica por motivos catastrales.

“La mitad se está descartando porque no hay información de polígonos, y la otra es porque están reclamadas en restitución de tierras. Además, hay otras que no podemos comprar porque no son productivas o porque están en zonas de desastre y son inundables”, señaló la ministra.

Es de recordar que la decisión del Gobierno es comprar las tierras que han sido ofertadas por la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán, en la región Caribe y en el Magdalena Medio, zonas en las que se concentrará la operación del catastro multipropósito.

Sin embargo, en meses pasados, según la exministra López, “hemos recibido ofertas de Fedegán por 242.000 hectáreas en diferentes regiones, pero las compras se limitarán a aquellas que están en el mapa de tierra productiva, que está subutilizada y donde los campesinos van a generar una dinámica social muy importante con los proyectos productivos que vamos a diseñar. El presidente Gustavo Petro ha sido muy claro: la reforma agraria es una prioridad”.

Agregó la funcionaria, con respecto al dinero para comprar estos predios, que junto con el Ministerio de Hacienda hay un compromiso para buscar el mecanismo de financiación más idóneo para destinar los recursos.

El Gobierno nacional y la Federación Nacional de Ganaderos firmaron un acuerdo de compra de 3 millones de hectáreas dentro de la política de reforma agraria. - Foto: Gustavo Petro/Twitter/@petrogustavo

La cartera de agricultura indicó que la tierra tiene que ser valorada por su capacidad productiva, que no sea inundable, que no exista sombra sobre su origen y propiedad. Además, “tendremos en cuenta que las compras se harán dentro de la frontera agrícola actual, no en la altillanura”, manifestó la exjefe de la cartera.

Con este componente de la reforma agraria se busca recuperar la capacidad productiva que pueden generar familias de campesinos, indígenas y afrodescendientes en el país. La idea es conseguir tierras productivas en las que se pueda cultivar comida. Una vez se surta el proceso de distribución de tierras, la reforma agraria será tramitada en el Congreso.