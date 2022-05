La vivienda aumentó de precio en el primer trimestre, ¿dónde comprar más barato?

Los colombianos ya están enfrentándose al incremento en los precios de la vivienda al que se ha referido el Dane. En el índice de confianza del consumidor, la disposición a comprar vivienda se ubicó en -22,6 % en abril, luego de haber estado en -17,8 % en marzo.

El incremento en los precios altos son una de las variables que están poniendo freno a la decisión de los hogares, de embarcarse en una deuda hipotecaria. Al frente está la incertidumbre de lo que viene en Colombia, país que está en la recta final de una contienda electoral para elegir al nuevo presidente que regirá los destinos de la nación en los próximos 4 años.

En ese contexto, el portal Ciencuadras presentó su informe trimestral sobre el sector inmobiliario, en el que se confirma que la vivienda, tanto para comprar como para arrendar, se subió de precio.

El porcentaje del alza en los precios es de 8 %, lo que hay que poner en el visor con el incremento que registró la venta de vivienda VIS, el cual fue de 6 % y el de No VIS en 5 %. En ambos casos, dichos crecimientos están impulsados por el precio, más no por el número de unidades vendidas, lo que se confirma con el incremento en los valores de venta, que subieron en un 18% en el caso de la vivienda VIS y en un 10 % en el de la No VIS.

Hay menor oferta

En las estadísticas de Ciencuadras se pone de presente que la disponibilidad de unidades de vivienda se redujo en 27 % frente al año anterior. En parte, ese comportamiento es similar a lo que pasó en todo el consumo de los hogares: compraron mucho en 2021, gastaron los ahorros, y ahora están más austeros con el gasto.

Como la construcción se mueve según la demanda, lo que a su vez se sube o se baja según los niveles de precios, el informe del portal inmobiliario estima que “la tendencia de iniciación seguirá disminuyendo, dado el alza en el precio de los insumos”. Para la muestra, solo un ejemplo: al cierre del 2021, el incremento general en los materiales fue del 7,53 %, especialmente por el precio del acero, que creció un 33,47 %.

Los créditos subiendo

Cada cosa que suceda en la economía tiene su efecto en las decisiones de los colombianos. Más aún, si se trata de la compra de una vivienda, que es una deuda de largo plazo. En la actualidad, el Banco de la República está incrementando las tasas de interés de referencia, lo que tarde o temprano llegará a la tasa de interés de la banca comercial.

Es así como, ya en el primer trimestre, las tasas de crédito tuvieron un leve repunte en todos los segmentos. En el análisis de Ciencuadras se evidencia que la denominación en pesos aumentó 11,15 % para la vivienda VIS y en 10,09 % para la No VIS.

El crédito en UVR, entre tanto, tuvo tasas de interés promedio sobre el 8,2 % para VIS y de 7,29 % para No Vis.

La opción era el arriendo, pero también subió

Ante las barreras para acceder a la compra de una vivienda, a los colombianos no les queda otra salida que vivir en arriendo. Inclusive, en algunos estudios -por ejemplo uno del BID- se muestra que puede ser más económico que comprar. No obstante, ahora, el arriendo también subió, según el informe de Ciencuadras.

Los cálculos apuntan a que, en lo corrido del año, “el Libertador Rent Index (ELRI) muestra un aumento del precio de los cánones de arrendamiento del 3,2 % para apartamentos y del 3,6 % para casas”.

Los colombianos están eligiendo más vivir en apartamentos (83,1 %). Entre tanto, vivir en casa lo elige el 16,9 %.

Los precios según la ciudad y la zona

Y la información que guiará a los colombianos para tomar la decisión es la relacionada con los precios según la ciudad, la zona y la funcionalidad de la vivienda (área construida, número de habitaciones y similares).

En primer lugar, las ciudades que registran mayor disponibilidad de inmuebles también tiene los precios más competitivos.

Bogotá dispone del 30,82 % de la oferta; Medellín del 28,53 %; Barranquilla del 13,45 % y Cartagena del 6,73 %.

Este es el promedio de precios, dependiendo de si es nueva o usada.

Precios de la vivienda en Colombia - Foto: Ciencuadras

En plata blanca

Una vivienda nueva en Bogotá, de entre 30 y 50 metros cuadrados, cuesta 150.895.000 pesos en estrato 1. Entre tanto, en Cali, el precio de una unidad habitacional con las mismas condiciones es de 132.700.000 pesos. Con esos recursos, o menos, en una ciudad como Valledupar se puede comprar una vivienda de estrato 6, cuyo precio, según Ciencuadras, es de 138.000.000 pesos, si el metraje está entre 50 y 75 metros cuadrados.

Con un metraje de 0 a 30 metros cuadrados, en Bogotá la vivienda le puede valer al comprador 75.540.000 pesos en estrato 5.