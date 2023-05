Las advertencias de la Unión Sindical Obrera frente a la transición energética y su dependencia de la exploración petrolera

La Unión Sindical Obrera (USO) presentó varias observaciones sobre el futuro de las reservas de petróleo y gas que actualmente tiene el país, las cuales no durarían tanto como dijo inicialmente el Gobierno nacional y pone nuevamente sobre la mesa un tema que ha generado un amplio debate en las últimas semanas: ¿se debe mantener o no el futuro de la exploración petrolera en Colombia al mismo ritmo de los últimos años?, o, por el contrario, se debe fortalecer la transición energética que promete desde su campaña el presidente Gustavo Petro.

En entrevista con SEMANA, César Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera, aseguró que lo más importante en una eventual transición al uso de energías limpias y dejar de usar los combustibles fósiles, es asegurar los recursos para no generar una crisis de abastecimiento, máxime cuando ya se tiene claridad sobre hasta cuándo durarán las reservas de crudo y gasíferas si el país sigue como va.

“La Agencia Nacional de Hidrocarburos acaba de dar a conocer al país el tiempo y las reservas con las que cuenta Colombia y deja claro que nosotros tenemos reservas de crudo y gas para un poco más de siete años. En el anterior registro, en la penúltima información que entregó la Agencia Nacional de Hidrocarburos se hablaba de 10 años de reservas de gas y ocho años de reservas de crudo y bueno, estamos por debajo de eso, estamos en un poco más de siete años y por supuesto que eso nos debe llamar poderosamente la atención”, dijo Loza.

Frente a la posibilidad de importar combustibles y materias primas, este vocero gremial resaltó que lo primero que hay que tener presente es que “vamos a pagar tarifas cinco veces más altas que las que se pagan por el gas que producimos en el país. Entonces eso debe llamar poderosamente la atención en materia de gas. Ahora si miramos qué pasa con el crudo. Nosotros en Colombia refinamos entre la refinería de Cartagena y la refinería de Barrancabermeja 450.000 barriles diarios”.

César Loza, presidente de USO también opinó sobre la coyuntura de la exploración petrolera. - Foto: USO

Ahora bien, el presidente de la USO aseguró que es necesario apostarle a la transición energética e incluso sostuvo que este proceso debe quedar en manos de Ecopetrol, teniendo en cuenta que es una compañía sólida y que ha demostrado que tiene la capacidad de llevar a buen puerto este proceso que beneficiará al país en un futuro.

“Nosotros consideramos que esa transición la debe adelantar Ecopetrol, pero los recursos para esa transición, porque se requieren cuantiosos recursos, deben salir de la misma industria del petróleo y el gas. Y consideramos que se debe definir una curva básica en el país de producción de hidrocarburos, y de ahí para arriba, por encima de esa curva básica, se deben destinar, se deben destinar de esa producción, unos recursos para hacer un fondo que permita tener, apalancar los recursos para la transición energética”, destacó César Loza.

Barriles de petróleo - Foto: Getty Images - deepblue4you

No obstante, dejó claro que la transición energética requiere muchos recursos, se requiere voluntad política, que la tenemos todos en Colombia, se requieren la potencialidad, las potencialidades de los recursos. En Colombia tenemos energías solares, energías eólicas, energías mario-motrices, tenemos energías geotérmicas, tenemos el gas, pero también se requieren recursos, se requieren recursos. Sin recursos, no hay transición energética”.

Así mismo, recordó que garantizar la soberanía energética y el autoabastecimiento es una prioridad, teniendo en cuenta que hoy tenemos un consumo de gas que permite que 10 millones y medio de personas cocinen con gas natural, 3 millones y medio de personas de familias cocinen con gas de cilindro o gas de pipeta y entre el 65 y el 70 % de la industria en Colombia utiliza el gas natural. Resaltó que todo ese gas es producido en el país.

“Si no se mantiene la exploración, nos vamos a ver enfrentados a dos situaciones, a dos posibilidades. Una, que nos importen el crudo para cargar la refinería, pero sería económicamente inviable porque cada barril de crudo va a valer cinco dólares más, cuatro, entre cuatro, cinco o seis dólares más. Si las reservas están para siete años y nosotros no encontramos nuevos yacimientos, nuevas provincias gasíferas, no las explotamos, pues en siete años o tal vez en un poco menos vamos a tener una crisis porque nos vamos a ver obligados a importar gas cuando hoy lo producimos en el país”, explicó.

Si no se mantiene la exploración, nos vamos a ver enfrentados a dos situaciones, a dos posibilidades. - Foto: getty images

Por último, hizo un llamado para que se hagan las operaciones requeridas para poder explotar la provincia gasífera del Mar Caribe, destacando que hay dos proyectos allí, Uchua y Gorgon, que los tiene Ecopetrol en asociación con Shell y Petrobras. “Por supuesto que ahí, de acuerdo a los estudios técnicos que hay hasta ahora, se pueden garantizar cinco veces las reservas que hoy tenemos. Entonces, es necesario adelantar rápidamente esos trabajos que conlleven a delimitar, a certificar y a comercializar esas reservas”.