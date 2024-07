Ministro de Hacienda anuncia que el diesel en Colombia tendrá un fuerte incremento en su precio. Le contamos por qué

“Esta es una deuda que tiene el país, que no es considerada deuda pública”, explicó el ministro.

El funcionario sostuvo un encuentro con los gremios de transportadores, y además fue enfático en que el precio del diésel no puede seguir congelado. | Foto: Lesly Sánchez

De acuerdo con Bonilla, el ACPM tendría que subir en los próximos dos años (2024 y 2025), pues el hueco fiscal que deja el subsidio de este combustible no puede continuar.

Transportadores no participaron en mesa de negociación con el gobierno

Sin embargo, los representantes de los transportadores no asistieron, argumentando que el gobierno no los escuchó, ya que habían solicitado la participación de sus asesores técnicos y no se les permitió ingresar.