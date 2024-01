Ministro de Hacienda insiste en la reducción de la tasa del impuesto renta

“ Nosotros venimos con la intención clara de cerrar acuerdos comerciales, cerrar acuerdos de inversión. Traemos una serie de proyectos que es necesario hacer en Colombia, en transición energética, en manejo de agua, en reforestación de la Amazonía , pero todos dirigidos a cómo creamos una nueva condición de desarrollo económico, porque ya no podemos seguir viviendo en las condiciones del siglo 19 y el siglo 20. Tenemos que ir a la cuarta y quinta revolución industrial, reindustrializar el país, pero consolidarlo en unas condiciones sostenibles ambientalmente”, destacó el ministro de Hacienda.

“Ya no estamos viviendo en términos de los acuerdos antiguos, del dólar y el oro. Estamos hablando de otras nuevas condiciones en donde tenemos que mirar de inteligencia artificial, tenemos que mirar nuevas tecnologías, nuevos desarrollos energéticos y construir el mundo del siglo XXI”, agregó.

“Ya no estamos viviendo en términos de los acuerdos antiguos, del dólar y el oro. Estamos hablando de otras nuevas condiciones en donde tenemos que mirar de inteligencia artificial, tenemos que mirar nuevas tecnologías, nuevos desarrollos energéticos y construir el mundo del siglo XXI”, agregó. | Foto: Banco de la República

Y aquí es donde se refirió al sector privado: “Estamos en un país en donde la actividad privada es el 80% del Producto Interno Bruto, si ese 80 %, que es la actividad pública privada, no invierte, no le generamos condiciones de sostenibilidad económica, que es hacia lo que va dirigido, plantear el horizonte reducir la tasa nominal del impuesto renta, no estamos construyendo países”.