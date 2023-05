Ministro de hacienda sugiere que el empleo informal en Colombia está mal valorado

El país recibió las cifras del desempleo presentadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), donde se estima que la desocupación cayó al 10,7%. De manera gradual, Colombia ha recuperado puestos de trabajo, pero le falta para volver a registrar un dígito en esta materia. Uno de los que se mostró optimista con estos resultados fue el ministro de hacienda, Ricardo Bonilla González, pero, mostró algunos reparos ante ese balance.

Según el Dane, si se compara con el mismo periodo del año 2022, Colombia se recuperó medio punto porcentual. Las buenas cifras también se vienen presentando durante todo el 2023, aunque para el cuarto mes del año la tendencia de disminución de la cifra cayó.

Informalidad sigue cayendo en Colombia, a la par del desempleo, aseguró el Dane. Así fueron las cifras en abril del 2023. - Foto: Informalidad Dane

A pesar de esto, el reparo que hizo el ministro de hacienda fue en lo que se considera empleo informal. En esta materia, el Dane aseguró que en Colombia hay 12.689.000 personas que laboran en esta condición. Quiere decir que más de la mitad de los trabajadores opera bajo esa categoría.

La informalidad cayó el 1,3% entre febrero y abril del 2023, lo que también explica en parte de la recuperación en las cifras de desempleo. El dilema radica en que una persona se considera empleada informal, siempre y cuando labore sin pagar prestaciones sociales.

Esto mismo lo detalló el ministro de hacienda tras su asistencia en la Comisión Tercera del Senado: “El tema de la informalidad es: la informalidad en ciudades es baja, la informalidad es elevada en pequeños municipios y áreas rurales, eso significa que realmente la definición de informalidad es hoy un factor que no dice nada, porque informal es aquella persona que no pagó la contribución en pensiones, y formal es el que la pagó”.

El empleo podría verse afectado por la reforma laboral, aseguran gremios empresariales. - Foto: DAVID ESTRADA LARRANÑETA

Las reformas del Gobierno Petro podrían impactar las cifras de empleabilidad

El país sigue a la expectativa por los debates que se adelantan en el congreso que determinarán la aprobación, o no, de ciertas reformas, entre esas está la laboral, qué supone cambios en materia de contratación, así como de remuneraciones.

Las cifras del desempleo entrarán al debate, ya que algunos sectores y gremios aseguran que la iniciativa presentada por el Ministerio de Trabajo, afectaría a la generación y conservación de puestos laborales.

“Esa idea de que uno puede hacer una reforma laboral que no toma en cuenta el desempleo, ni la informalidad, ni la productividad laboral me parece absurda. Adicionalmente, es absurdo que se esté haciendo en este año complejo, cuando tantas familias, tantos colombianos, podrían terminar quedando sin empleo o teniendo que irse al mundo de la informalidad (...) Yo no tengo la menor duda de que la reforma va a conducir el rumbo hacia la generación de pobreza.”, declaró el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, en entrevista con Semana.

Gobierno pide el apoyo popular de las reformas en las calles. - Foto: Cortesía CGT

A pesar de las aseveraciones del sector empresarial, y la negativa que han mostrado en apoyo a la reforma, la ministra de trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha enfatizado en que estos gremios deberían sumarse al apoyo qué tienen estas iniciativas, por parte de entidades internacionales, como la OCDE y la OIT.

Así las cosas, el Gobierno estaría enfrentado contra varios sectores en aras de la aprobación de la reforma laboral. Entre los bandos se encuentran los partidos políticos, que en el segundo día de debate no se presentaron a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde se discute la iniciativa, y la sesión tuvo que ser cancelada por falta de quórum.

Estos impasses ponen en duda la aprobación de la reforma, además da muestras que la rama legislativa no le estaría brindando el apoyo a la iniciativa, a pesar de los intentos del Gobierno por convencer a los congresistas, para que le den el visto a su proyecto.