La inversión en dólares ya no sería la mejor decisión, esto dicen expertos

Estados Unidos está atravesando por uno de los momentos más complejos de su historia en materia financiera. Según la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el gobierno norteamericano tiene recursos para pagar sus responsabilidades hasta el 5 de junio del 2023, esto en caso de que el Congreso de ese país no aumente el techo de la deuda. Esta situación ya tiene repercusiones a nivel mundial, a las que Colombia no es ajena. Es por esto que se estaría sugiriendo evitar hacer inversiones o ahorros en dólares, al menos hasta entender como se supera la crisis.

“Estados Unidos ha mantenido sus compromisos financieros desde 1789, pagando sus cuentas a tiempo. El Congreso ha impedido el incumplimiento 78 veces. Es esencial que lo hagan de nuevo”, declaró Yellen el pasado 21 de mayo.

La tasa representativa del mercado registra que el dólar está por debajo de los 4.400 pesos. - Foto: istock

Esta situación cambia por completo los planes de muchos inversionistas y personas que negocian con dólares, y ante una adversa situación, la moneda estadounidense sufriría una devaluación, generando una pérdida de confianza en los mercados, además que se desestime tranzar con dicha divisa.

A pesar del actual escenario, que no es muy favorable, se espera que el Congreso de los Estados Unidos apruebe el aumento en el cupo de endeudamiento, y le daría un respiro a las finanzas norteamericanas, además que calmaría un poco los mercados internacionales, donde Colombia tiene un papel especial, pues el dólar es una de las principales monedas de referencia.

Según el experto en comercio internacional y docente de la Universidad Antonio Nariño, Willian Barreto, la situación actual de los Estados Unidos tiene un impacto en el tipo de cambio, el cual afecta directamente a Colombia, lo que puede plantear dudas al momento de invertir o ahorrar en dólares: “Si se aprueba el techo de la deuda se va a generar más confianza en el mercado norteamericano. Lo que va a suceder es que tal vez muchos colombianos, con grandes recursos, lleven sus dineros hacia Norteamérica, eso va a generar un alta demanda y va a generar un tema de devaluación. Efectivamente, la situación si tiene un impacto en términos de la moneda, de nuestra moneda de referencia, que es el dólar”.

No invierta la prima en dólares. El consejo de los expertos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

No es el momento de invertir en dólares, la incertidumbre de los mercados sería clave

A propósito del pago de la prima de servicios, que muchos colombianos recibirán durante el mes de junio, una de las sugerencias de los expertos es ahorrar o invertir ese dinero extra. A pesar del bajo precio que registra el dólar (por debajo de los 4.400 pesos), no sería adecuado adquirir activos con esta divisa, o generar ahorros con la misma, al menos en el corto plazo.

Según Willian Barreto, no se tiene la certeza de cuando se recupere el valor del dólar, esto podría hacer que los réditos por su inversión se demoren mucho tiempo, o no sean los esperados: “Invertir la prima en dólares, con la volatilidad de este momento, pues para el colombiano a pie no sería una jugada muy buena. Alguien más diría: invirtamos entonces en otros activos financieros, en bitcoin y demás. En este momento me parece que no sería recomendable en términos de monto, porque realmente no se garantiza que vas a ganar. Mi sugerencia más bien es pensar en invertir en pesos”.

La inversión en pesos colombianos sería la mejor alternativa para invertir. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Algunas de las estrategias que sugieren varios expertos es depositar el dinero en CDT, ya que en el mercado financiero colombiano se están ofreciendo tasas con altas tasas de rentabilidad. De hecho, Barreto asegura que la mejor alternativa, dada la situación actual, es hacer ahorro, para esto la prima puede ser un ingreso clave.

Las condiciones pueden cambiar en los próximos días, dependiendo las decisiones que se tomen en los Estados Unidos, y lógicamente como se vayan comportando los mercados internacionales.