MinTrabajo aseguró que la tasa de desempleo en junio podría ser de un solo dígito

Este viernes, 29 de julio, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dará a conocer el dato oficial de desempleo en Colombia para el mes de junio, y el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, aseguró que la cifra podría ser de un solo dígito.

“Estamos convencidos de que la próxima tasa que se va a dar el próximo viernes es posible que lleguemos a un dígito o muy cerca porque la reactivación económica está fluyendo de una manera brutal”, afirmó.

Además, el ministro dijo que el dato estaría influenciado por los tres puentes festivos que se registraron durante junio, teniendo en cuenta que la gastronomía se volvió a disparar y la industria hotelera está totalmente recuperada y esto repercute, automáticamente, en el empleo formal e informal.

Por esto, el ministro Ángel Custodio Cabrera reiteró que está convencido que la tasa tiene que disminuir, pero “después no sé porque como yo me voy. No sé que va a pasar porque como anuncian temas y ahí es donde me empiezo a preocupar”.

En noviembre de 2019 el desempleo en Colombia era de 9,8 %, pero con la llegada de la covid-19, en mayo de 2020, cuando se vivió la etapa más fuerte de la pandemia, llegó a 21,4 %, una cifra histórica en el país.

“Durante 30 meses de la pandemia de la covid-19 todo se afectó. El mercado laboral y empresarial se afectó. Se perdieron puestos de trabajo, la economía formal y el trabajo informal quedó totalmente paralizado”, afirmó el ministro del Trabajo en el conversatorio: ‘Retos y avances de la formalización laboral’.

Este viernes el Dane dará a conocer el dato de desempleo en Colombia para el mes de junio. - Foto: Twtter @MintrabajoCol

También anunció que, gracias a la creación del subsidio de generación de empleo, se lograron crear más de 527.000 nuevos puestos de trabajo, más del 80 % de estos empleos son para jóvenes de entre 18 y 28 años. A la fecha, se han girado a los empresarios $324.000 millones por estos incentivos.

“Las medidas que se tomaron en su momento, cuando inició la pandemia, fueron efectivas, hoy estamos viendo los resultados con la recuperación del 100 % de los empleos perdidos durante la pandemia”, aseguró el ministro.

Colombia recuperó el 100 % de los empleos perdidos en pandemia

De acuerdo con los datos revelados por el Dane hace un mes, la tasa anual de desempleo al cierre del mes de mayo fue de 10,5 %, cuando un mes antes era de 11,1 %. La cifra de población ocupada en Colombia llegó a más de 22,18 millones de personas, lo que significa que 2.196.000 ciudadanos recuperaron el empleo.

En ese momento, el director del Dane, Juan Daniel Oviedo estimó que en los meses de junio y julio seguirá la tendencia de normalización del mercado laboral, el cual había sido golpeado fuertemente por la pandemia de la covid-19.

Más de 527.000 nuevos puestos de trabajo se han creado gracias al subsidio de generación de empleo. - Foto: Getty Images

¿Quién puso los empleos?

En mayo, las actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicio fueron las que pusieron buena parte de los puestos de trabajo, aportando 396.000. Con ello, contribuyeron con dos puntos porcentuales a la variación nacional, señaló el Dane.

En el caso de la rama agropecuaria, que incluye agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, también hubo una fuerte recuperación del empleo: 342.000 personas encontraron oportunidad en estas áreas. De hecho, junto con el transporte, estos tres segmentos que hacen parte de la medición, pusieron el 44 % del empleo recuperado.

Por cada dos mujeres que encontraron puesto de trabajo, tres hombres se engancharon en el mercado laboral, lo que sigue manteniendo una diferencia de géneros en el acceso a oportunidades. En el quinto mes del año, el desempleo para los hombres fue de 8,4 %, mientras que para las mujeres se ubicó en 13,7 %.

En la categoría de desocupación que establece el Dane se reportan más de 2,64 millones de personas, lo que implica una disminución de 940.000 personas en comparación con la cifra que se tenía en mayo de 2021, que era de 3,58 millones de personas.