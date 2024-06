“No vamos a caer en el juego del miedo y la rabia”: Presidente de la ACP rechaza medida del MinHacienda de bloquear recursos

El presidente de la ACP, Frank Pearl, se refirió durante el cierre del Tercer Gran Foro de la ACP. Allí, Pearl se refirió a la noticia del ministro. “Hoy ha sido un día de una noticia muy mala para el país. La noticia del Ministerio de Hacienda nos pone a reflexionar y nos podría bajar el ánimo. No vamos a llegar a eso, porque creo que estos días nos han mostrado que nosotros hemos estado, a través de las acciones que se han visto aquí, por encima de estas conversaciones destructivas”, comentó.

Pearl además agregó que, es evidente que en el país hay una tensión y un desequilibrio, por lo que es importante transformar esa situación. Asegura que estas tensiones no se expresan con un diálogo constructivo sino a través de una pugnacidad y una violencia en redes, en medios, violencia económica, violencia política, violencia social, violencia armada.

Seguido a esa declaración, el directivo aseguró que desde la industria harán los esfuerzos necesarios para no caer en “la tranca” en la que está Colombia. “Nosotros no vamos a caer en el juego del miedo ni de la rabia. Nosotros no vamos a caer en el juego de dividir el país entre buenos y malos”, indicó.