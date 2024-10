Pereza fiscal, lo que desencadenan las regalías en las regiones cuando se invierte en ‘proyecticos’: Contralor Carlos Rodríguez

El país, por este sector que explota recursos naturales, obtiene regalías , que tienen el potencial de transformar profundamente a las comunidades a través de la inversión, pero, de no orientar adecuadamente dichos dineros, podría terminar incentivándose la ‘pereza fiscal’ en las regiones, que terminan dependiendo de estos giros, sin hacer gestiones propias para su autosostenimiento.

Sin explotación petrolera no hay regalías

“A menudo vemos que estos dineros no se invierten de manera eficiente ni eficaz, lo que limita su capacidad para fomentar un desarrollo verdadero y sostenible. Sin explotación petrolera no hay regalías, pues la mayoría de estas se derivan de dicha actividad. Si bien, el país actualmente cuenta con autosuficiencia de petróleo y gas, esta se está agotando rápidamente y no parece existir el incentivo apropiado para continuar, pese a que se trata de un país que produce sus propios energéticos”, argumentó.