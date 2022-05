Por segundo mes consecutivo en 2022, cae la venta de viviendas en Colombia

Según Galería Inmobiliaria, en abril los colombianos adquirieron 20.408 Viviendas de Interés Social (VIS) y de segmento medio y alto (No VIS), una disminución del 4 % frente a marzo pasado, cuando se vendieron 867 unidades más. Mientras que en el tercer mes de 2022 la caída fue de solo 0,4 %, ya que se vendieron 88 viviendas menos frente a febrero (21.363 unidades).

Pero frente a las ventas registradas en 2021, la compra de vivienda en Colombia marca cifras históricas gracias a la dinámica alcanzada en los últimos años. En abril se sobrepasaron en 4 % las ventas alcanzadas durante el mismo mes de 2021.

“De las 20.408 unidades vendidas, 14.987 fueron VIS y 5.421 No VIS, un resultado magnífico que nos muestra también que este fue el mejor abril de la historia para el segmento VIS, porque tuvimos un crecimiento del 8 % frente al mismo mes de 2021″, afirmó Susana Correa, ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio.

En el acumulado de los primeros cuatro meses del año se comercializaron 84.347 unidades VIS y No VIS, el mejor resultado en la historia de las ventas del país para lo corrido de un año con corte a abril, aumentando en 6 % el número de viviendas comercializadas, si se compara con el mismo periodo de 2021.

Por segmentos se destacan los crecimientos de 7 % en VIS, consolidándose como el mejor primer cuatrimestre, y de 3 % en No VIS que, en el mismo periodo, logró la segunda mejor posición.

Además, según las recientes cifras reveladas por el Dane, la dinámica en ventas también está jalonando la generación de empleo. En el primer trimestre de 2022, el sector de edificaciones reportó 1,01 millones de trabajadores, mejorando los indicadores prepandemia.

“Es con hechos como el gobierno del presidente Iván Duque les cumple a miles de familias. A la fecha, más de 227.000 hogares han alcanzado el sueño de tener casa propia gracias a los subsidios del Gobierno de Colombia, consolidando a este sector como impulsor de la economía”, puntualizó la ministra de Vivienda.

De las 20.408 unidades vendidas en el mes de abril, 14.987 fueron VIS y 5.421 No VIS. - Foto: Guillermo Torres /Semana

¿Dónde comprar viviendas más barato?

Los colombianos ya están enfrentándose al incremento en los precios de la vivienda al que se ha referido el Dane. En el índice de confianza del consumidor, la disposición a comprar vivienda se ubicó en -22,6 % en abril, luego de haber estado en -17,8 % en marzo.

El incremento en los precios altos son una de las variables que están poniendo freno a la decisión de los hogares, de embarcarse en una deuda hipotecaria. El portal Ciencuadras presentó su informe trimestral sobre el sector inmobiliario, en el que se confirma que la vivienda, tanto para comprar como para arrendar, se subió de precio.

El porcentaje del alza en los precios es de 8 %, lo que hay que poner en el visor con el incremento que registró la venta de vivienda VIS, el cual fue de 6 % y el de No VIS en 5 %. En ambos casos, dichos crecimientos están impulsados por el precio, más no por el número de unidades vendidas, lo que se confirma con el incremento en los valores de venta, que subieron en 18 % en el caso de la vivienda VIS y en 10 % en el de la No VIS.

En las estadísticas de Ciencuadras se pone de presente que la disponibilidad de unidades de vivienda se redujo en 27 % frente al año anterior. Como la construcción se mueve según la demanda, lo que a su vez se sube o se baja según los niveles de precios, el informe del portal inmobiliario estima que “la tendencia de iniciación seguirá disminuyendo, dado el alza en el precio de los insumos”.

La opción era arriendo, pero también subió

Ante las barreras para acceder a la compra de una vivienda, a los colombianos no les queda otra salida que vivir en arriendo. Inclusive, en algunos estudios -por ejemplo uno del BID- se muestra que puede ser más económico que comprar. No obstante, ahora, el arriendo también subió, según el informe de Ciencuadras.

Los cálculos apuntan a que, en lo corrido del año, “el Libertador Rent Index (ELRI) muestra un aumento del precio de los cánones de arrendamiento del 3,2 % para apartamentos y del 3,6 % para casas”.

El incremento en los precios altos son una de las variables que están poniendo freno a la decisión de los hogares de comprar vivienda. - Foto: Roman Babakin - stock.adobe.com

Los precios según la ciudad y la zona

Y la información que guiará a los colombianos para tomar la decisión es la relacionada con los precios según la ciudad, la zona y la funcionalidad de la vivienda (área construida, número de habitaciones y similares).

En primer lugar, las ciudades que registran mayor disponibilidad de inmuebles también tiene los precios más competitivos.

Bogotá dispone del 30,82 % de la oferta; Medellín del 28,53 %; Barranquilla del 13,45 % y Cartagena del 6,73 %. Este es el promedio de precios, dependiendo de si es nueva o usada.