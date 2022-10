Presidente de Fenalco se despachó contra el gobierno de Gustavo Petro y sus iniciativas

Inicialmente, el Congreso Nacional de Comerciantes estaba programado para realizarse en el mes de septiembre, pero para garantizar la presencia del presidente Gustavo Petro, se aplazó para esta semana en Cartagena. Sin embargo, unos minutos antes del acto de inauguración, el primer mandatario canceló su participación.

“Lamentamos la ausencia del señor presidente y la lamentamos, sobre todo porque en el marco del Congreso que se realiza en septiembre, tuvimos la petición de postergarlo debido a que el presidente se iba a encontrar en Naciones Unidas”, dijo el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, antes de comenzar su discurso.

Pero la ausencia del presidente Petro no fue impedimento para que el líder gremial se despachara contra algunas iniciativas que está promoviendo el nuevo Gobierno, como la reforma laboral, pues considera que haría crecer la tasa de desempleo y la informalidad en el país.

“Tenemos que preocuparnos más por los desempleados e informales, que por los que hoy tienen trabajo formal y estable. Las iniciativas conocidas hasta el momento, en el marco de la reforma laboral, van en la dirección contraria”, aseguró.

Por ello, propuso que la reforma laboral sea integral y “no solo con visión sindical. Que introduzca nuevas formas de contratación (con todos los derechos y prestaciones sociales), que interprete el modelo del mundo actual y sea totalmente concertada”.

El presidente de Fenalco también destacó que el comercio es el mayor generador de empleo en la economía colombiana. “No podemos decir que el comercio no le da valor agregado en el país. Si generar el 25 % del empelo colombiano no es darle valor a la economía del país, entonces, ¿dónde está el valor de la economía colombiana?”, agregó.

Además, manifestó que “si al comercio le va bien, a la economía le va bien; pero si al comercio le va mal, la economía se cae. Somos el pivote del manejo de la economía del país”. “Colombia es un país de pequeñas y medianas empresas, no es cierto que los empresarios-comerciantes son oligarcas, como nos dicen”, agregó.

El presidente de Fenalco también hizo fuertes cuestionamientos a la reforma tributaria que se está discutiendo actualmente en el Congreso de la República y aseguró que el recaudo que se está buscando no se debe lograr solo a través de más impuestos.

“El Gobierno nacional tiene otras opciones para encontrar recursos, como recortar costos burocráticos, vender bienes de la SAE (Sociedad de Activos Especiales), entre otros”, dijo.

Jaime Alberto Cabal también aprovechó esta oportunidad para referirse a los Días sin IVA y aseguró que “no es cierto que las clases altas sean las únicas beneficiadas”, pues durante estas jornadas se incrementaron considerablemente las ventas en los sectores populares.

“Los Días sin IVA sí benefician a la industria nacional, además, tuvieron impacto positivo en la transformación digital y el desarrollo tecnológico del comercio”, afirmó el dirigente gremial ante las iniciativas que han surgido para que estas jornadas apliquen solo para productos nacionales.

Destacó que las jornadas del Día sin IVA en 2021, según cálculos de la Dian con base en los movimientos de la factura electrónica, representaron un incremento de más de 300.000 millones de pesos en el recaudo de impuestos municipales, en particular el ICA.

Adicionalmente, las ventas en calzado y marroquinería han aumentado siete veces por encima del promedio de un día normal y en confecciones, el incremento ha sido de cinco veces. “Ante la mayor actitud de compra, el comercio adiciona descuentos que se suman a la exención del IVA”, dijo.

De acuerdo con un sondeo de Fenalco, el 76 % de las familias consultadas, es decir, tres de cada cuatro, aprovechó las dos jornadas del Día sin IVA que se han realizado en 2022 para adquirir productos a precios más económicos, porque están exentos del 19 % de este impuesto.

Además, el 84 % de los encuestados dijo estar de acuerdo con que el próximo año se realicen dos Días sin IVA en Colombia, como se planteó hace unos días en medio de las discusiones sobre la reforma tributaria del gobierno del presidente Gustavo Petro.