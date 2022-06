Pilotos de fracking siguen adelante; revocan tutela que ordenaba consulta previa

Ecopetrol podrá seguir adelante con el desarrollo de los dos pilotos de fracking que espera ejecutar en el municipio de Puerto Wilches, luego de que el Tribunal Administrativo de Santander decidiera revocar la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Barrancabermeja, y en su lugar declaró la improcedencia de la solicitud de consulta previa a la comunidad de Afrowilches.

El pasado 21 de abril, el Juzgado decidió suspender la licencia ambiental que a finales de marzo pasado le otorgó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) a Ecopetrol para llevar a cabo el proyecto piloto de fracking Kalé. Además, suspendió el proceso de trámite de licenciamiento ambiental que adelantaba la Anla para Platero, el segundo piloto de Ecopetrol.

De acuerdo con el Juzgado Primero de Barrancabermeja, estas suspensiones se mantendrían hasta que se desarrollara el proceso de consulta previa con Afrowilches en todas sus etapas. Sin embargo, con la decisión del Tribunal Administrativo de Santander, la consulta ya no será necesaria y Ecopetrol podrá seguir adelante con los pilotos.

¿Qué dice el fallo del tribunal?

En el fallo, que conoció SEMANA, el Tribunal Administrativo de Santander destaca que el Ministerio del Interior determinó la improcedencia de la consulta previa, ya que no se registró la presencia de comunidades étnicas en la región, por tanto, dada la existencia de actos administrativos cuya presunción de legalidad se encuentra en firme, Afrowilches debía acudir al mecanismo judicial ordinario para desvirtuar su legalidad y eventualmente ab initio solicitar la suspensión provisional de dichos actos administrativos o la suspensión del procedimiento hasta este momento adelantado.

“Es el juez ordinario el que debe establecer si los actos administrativos que no autorizaron la consulta previa se atemperaron a la normatividad que lo rige y atendieron las pautas jurisprudenciales que en el marco normativo y jurisprudencial de esta decisión quedaron expuestas”, aseguró.

Los proyectos piloto fueron autorizados por el Consejo de Estado para investigar acerca de la viabilidad de la técnica del fracking. - Foto: AP

El tribunal recordó que los proyectos piloto fueron autorizados por el Consejo de Estado para que el Gobierno nacional investigara acerca de la viabilidad de la técnica del fracking en la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.

Así mismo, indicó que los pilotos autorizados no implican, per se, la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimiento no convencionales, ya que esto correspondería a una segunda fase dentro de este proceso y depende de la evaluación de la Comisión de Expertos. Por tanto, el tribunal aseguró que en esta etapa no existe un perjuicio irremediable por la no realización de la consulta previa.

Tampoco se señalan los perjuicios que pudiera llegar a sufrir la comunidad en sus condiciones de habitabilidad y supervivencia, que permitan al juez constitucional establecer que los actos administrativos expedidos son abiertamente desconocedores de sus derechos fundamentales, lo que imponga la protección a través de la acción de tutela.

Finalmente, el tribunal aseguró que no puede establecerse la afectación clara y directa que los pilotos pudieran llegar a causar, que bajo la naturaleza de perjuicio irremediable imponga analizar y definir si debió surtirse el trámite de la consulta previa, porque el fin de los pilotos es, precisamente, establecer los reales riesgos de la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales a través del fracking.

Ecopetrol estima que se podrían llegar a perforar con fracking de 100 a 250 pozos en el municipio de Puerto Wilches. - Foto: Getty Images

¿Cuándo arrancan los pilotos de fracking?

De acuerdo con el vicepresidente de Yacimientos No Convencionales de Ecopetrol, Gabriel Combariza, el piloto Kalé podría estar arrancando en octubre de este año, mientras que Platero se prevé que inicie en el primer trimestre de 2023. Si los pilotos de fracking resultan exitosos, a partir de 2025 comenzaría la etapa de producción comercial de hidrocarburos.

Los barriles que se produzcan en Colombia se sumarían a los que ya produce Ecopetrol en Estados Unidos y que actualmente llega a 60.000 barriles equivalentes por día. Además, como parte de la fase comercial, la compañía estima que se podrían llegar a perforar con fracking de 100 a 250 pozos en el municipio de Puerto Wilches y cada uno podría producir un millón de barriles. Se calcula que al año se perforarían hasta cuatro pozos.

Inicialmente, la inversión prevista para llevar a cabo el piloto de fracking Kalé era de 76 millones de dólares, sin embargo, a raíz de lío jurídico que tuvo que enfrentar y otras estimaciones para su ejecución, podría aumentar a unos 100 millones de dólares, aproximadamente. En cuanto a Platero, la inversión que se prevé para la parte operativa es de 53 millones de dólares.