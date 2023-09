¿Qué bancos cambian billetes rotos en Colombia?

Tres consejos del Banco de la República para cuidar los billetes y lograr que duren más

En primer lugar, este experto sostuvo que “lo que veo en la mayoría de cajas cuando reciben efectivo es no le claven la uña a los billetes. Hay alguna creencia que no identificó, no he identificado porque le clavan la uña al billete. Parece que algo están identificando sin saber que cuando se clava la uña, cuando se hace fuerte presión al billete, estoy debilitando el billete, estoy haciendo que pierda, digamos la rigidez y la característica del papel donde está impreso”, dijo Pedraza.