Reforma pensional: lo que tienen en común las cinco propuestas

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, informó este viernes que ya se encuentran listos los proyectos de reformas laboral y pensional, para que estos sean discutidos en la comisión de concertación donde tienen asiento empresarios, sindicatos y Gobierno, y que será instalada el próximo 13 de marzo.

Aunque no se dio a conocer los aspectos que componen ambas iniciativas, la alta funcionaria manifestó que los borradores que elaboraron las subcomisiones para llevar los dos proyectos de ley a la mesa de concertación son un esfuerzo colectivo que está orientado a dignificar a los trabajadores colombianos.

La ministra del Trabajo, Gloria Ramírez, dio a conocer que ya se encuentra listo el borrador de la reforma pensional, que pasará ahora a discusión de la comisión de concertación para que empresarios, trabajadores y Gobierno lleguen a un acuerdo frente a la propuesta que se radicará el próximo 16 de marzo en el Congreso. - Foto: Cortesía Mintrabajo

En lo que respecta a la reforma pensional, se han conocido cinco propuestas, que coinciden en que los cambios que se requieren realizar al sistema se deben dar a partir de pilares. El primero que reveló sus cartas en esta dirección fue el propio Gobierno, que propuso tres pilares: el solidario, contributivo y solidario.

Frente al primero, dirigido a atender con un bono de medio salario mínimo a los adultos mayores que no alcanzaron a pensionarse. El segundo, cobijará a los cotizantes que ganen hasta 4 salarios mínimos y que estarán bajo la administración de Colpensiones. Y el tercero, estarán los que devenguen más de 4 salarios mínimos que realizarán sus aportes en los fondos privados.

Sin embargo, en la propuesta del Gobierno, algunos expertos expresaron su preocupación en torno al pilar 1 ya que podría representar un alto costo fiscal y que comprometer a futuro la sostenibilidad del sistema pensional, sumado a que generaría un riesgo las pensiones de quienes actualmente cotizan, ya que parte de esos aportes podría ser utilizado para financiar el subsidio de medio millón de pesos.

Propuesta de Fedesarrollo

Fedesarrollo, entidad privada dedicada a la investigación en temas de política económica y social, presentó su propuesta pensional de cuatro pilares: pilar cero o no contributivo, pilar 1 o semicontributivo, pilar 2 o de ahorro obligatorio, y pilar 3 o de ahorro voluntario individual.

Para el caso del primero, se sugiere que en vez del subsidio de medio salario mínimo, este sea de $213.000 para no impactar las finanzas públicas. El segundo, cobija a las personas que ganan menos de un salario mínimo para lo cual, propone que los Beneficios Económicos Periódicos (Beps) se vuelvan obligatorios.

Luis Fernando Mejía Alzate, director ejecutivo de Fedesarrollo, destacó la propuesta de los cuatro pilares que propone la entidad y que busca darle sostenibilidad al sistema financiero. - Foto: Nicolas Linares

El tercero, recomienda una “competencia” por los cotizantes entre Colpensiones y los fondos privados, sugiriendo, además, bajar el umbral de los aportes para el Régimen de Prima Media (RPM); es decir, que en vez de hasta 4 salarios mínimos, que sea de un salario mínimo y medio. Y finalmente el cuarto pilar, va dirigido a aquellos que ganen más de tope anterior y que puedan seguir ahorrando en los fondos privados de pensiones.

Propuesta de la academia

La Pontificia Universidad Javeriana, a través de Observatorio Fiscal, también plantea cuatro pilares: pilar cero o Programa Adulto Mayor, pilar 1 o Régimen de Cuentas Nocionales Individuales (RCNI), pilar 2 o Régimen de Ahorro Obligatorio (RAO), y pilar 3 o Régimen de Ahorro Voluntario.

Para el primero, se sugiere que el subsidio a quienes no alcancen a pensionarse no supere los $350.000. En el segundo, cobija a los que ganen hasta 2 salarios mínimos y que cuyos aportes serán administrados por Colpensiones. Además, que quienes no alcancen a cumplir las 1.500 semanas, las contribuciones se hagan con ajuste de la inflación y una tasa de rendimiento del 4,5 % anual.

Estos son los pilares que sustenta la propuesta de reforma pensional realizada por el Observatorio Fiscal de la Javeriana. - Foto: Cortesía: Observatorio Fiscal de la Pontifica Universidad Javeriana.

En el tercero, aplicaría para quienes ganen más de 2 salarios mínimos y que dichos aportes estarán administrados por los fondos privados. Y el último pilar, sería un complemento del pilar 1 y 2.

Por su parte, para la Universidad de los Andes la propuesta gira en un pilar semicontributivo que beneficiaría a los que no alcancen a cumplir los requisitos para pensión. Se sugiere, entonces, un auxilio de $412.000 que se complementaría con los aportes que se han a través de los Beps. Además, coincide que lo planteado por Fedesarrollo para el caso del RPM administrado por Colpensiones, y cree pertinente que se aumente la edad de pensión (60 años para las mujeres y 65 años para los hombres).

Propuesta del Consejo Privado de Competitividad

El Consejo Privado de Competitividad (CPC) se inclina también por cuatro pilares. El primero, dirigido a atender a la población vulnerable que no logre cumplir con la cotización mínima para pensión. El segundo, aplicaría para quienes ganen hasta un salario mínimo; mientras que el tercero o pilar 2, sería contributivo y obligatorio para las personas que ganen más de un salario mínimo y hasta los 25 salarios mínimos. Aquí entrarían a competir por las cotizaciones, Colpensiones y los fondos privados.

Todas las propuestas de reforma pensional coinciden en la necesidad de establecer un apoyo económico para los adultos mayores que no alcanzaron a cumplir los requisitos para pensionarse. - Foto: Getty Images / Pascal Deloche

Y, finalmente, en el pilar 3 estaría compuesto por una contribución voluntaria para quienes ganen más de 25 salarios mínimos, donde dichos aportes podrían ser administrado por Colpensiones y los fondos privados.

Sindicatos y privados

Las Centrales Obreras proponen, en torno a la reforma pensional, que desaparezcan los fondos privados. Además, que se establezca una renta de vejez para los adultos mayores que no alcanzaron a pensionarse, la cual, sea de un salario mínimo; y que el aumento de las pensiones sea con base en el ajuste del salario mínimo.

La reforma pensional ha generado choques entre los sindicatos y los fondos privados de pensiones. El presidente de la CUT, Francisco Maltes, propone un solo régimen pensional a cargo de Colpensiones, propuesta que no ha sido bien recibida por Santiago Montenegro, presidente de Asofondos. - Foto: Foto: montaje SEMANA.

Mientras que Fasecolda y Asofondos, que rechazan los planteamientos de los sindicatos, piden que la reforma le apunte a atender el envejecimiento de la población, que se cree un fondo para ayudar a los adultos mayores donde los recursos vengan del Estado; sumado a que haya un sistema único que favorezca el ahorro pensional y, sobre todo, que se garantice la operación de los fondos privados y públicos.