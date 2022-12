¿Se acaba la explotación de carbón a cielo abierto en Colombia? Así respondió la Agencia Nacional de Minería

La “descarbonización”, otro de los términos que ha estado asociado a la apuesta del Gobierno Petro en torno a la transición energética, ha comenzado una nueva fase con los cambios que se avecinan para el sector minero y que fueron revelados por Álvaro Pardo, presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM).

El funcionario anunció –tras dar a conocer las diversas irregularidades que encontró al interior de la entidad– que se establecerán nuevos parámetros para la explotación de minerales y que se aplicarán para las nuevas solicitudes que se presenten ante la entidad; además, informó que, para el caso del carbón, no se concederán más contratos para la explotación a cielo abierto para la minería a gran escala.

“En el Plan de Gobierno del Pacto Histórico dijimos varias cosas con respecto a la minería. Primero, no vamos a entregar más contratos de gran minería a cielo abierto y eso lo vamos a cumplir. Esa fue una promesa con la que ganamos las elecciones y la vamos a cumplir, y no va a haber más contratos de gran minera de carbón a cielo abierto en el país”, afirmó.

Expresó además que en atención a la sentencia de fecha 4 de agosto de 2022, del Consejo de Estado, la entidad viene realizando unos ajustes a la plataforma ANNA Minería, razón por la que no está recibiendo ningún tipo de documentación en torno a contratos del sector minero. También aclaró que, una vez finalicen las acciones internas a nivel tecnológico, se realizará un estudio meticuloso a la información que las empresas comiencen a aportar con respecto a los contratos otorgados.

“En estos momentos no estamos recibiendo ningún tipo de contrato para hacer unos ajustes tecnológicos a la plataforma ANNA Minería. ¿Para qué?, para que cuando reabramos, la persona pueda presentar su propuesta de contrato de concesión, pero el sistema mismo le va a pedir inmediatamente su certificación ambiental y, si no la tiene, simplemente no va a poder ingresar los documentos en la Agencia”, expresó.

De los 7.200 títulos mineros vigentes en el país, Pardo dijo que se adelanta una revisión exhaustiva a 1.816 títulos, que tienen superposición con áreas restringidas o excluibles de minería. Afirmó que con estas acciones se busca determinar si estos cumplen o no con la normativa legal existente, al tiempo que señaló que de encontrarse irregularidades, se procederá a imponer las respectivas medidas sancionatorias e, inclusive, no descarta que se adopten decisiones ejemplarizantes contra las empresas que poseen estos títulos.

“Cuando empezamos a revisar esos títulos, encontramos que el 48 % de estos títulos no tienen ningún de licenciamiento ambiental”, expresó el funcionario, quien consideró que no contar con los respectivos permisos ambientales se está realizando la actividad de explotación minera de manera “no licita”.

Indicó además que 1.404 títulos “no cumplen con los requisitos de Formato Básico Minero” y que solamente el 9 % de títulos otorgados, de la lista que está siendo revisada, se identificó que cumplen con todos los requisitos exigidos. A esto, apuntó que 21 títulos se encuentran en proceso de terminación en el Registro Minero Nacional (RMN) y 125 cuentan con resolución de caducidad, renuncia o terminación que están en proceso de notificación y ejecutoria.

“Todo esto hace parte de las acciones que se realizaron en los primeros 100 días de gobierno. Desde allí, empezamos a realizar una revisión sobre 1.816 títulos, donde nos metimos a verificar cumplimientos y obligaciones y allí encontramos que sobre 146 (21 en proceso de terminación y 125 con resolución de caducidad) donde podremos proceder, muy rápido, a desanotar”, apuntó Pardo.

Y finalmente, el funcionario reveló que la entidad está pendiente por recibir más de 303 mil millones de pesos por concepto de regalías, según cifras reportadas a corte del 31 de octubre de 2022, donde más del 70% corresponden a recursos que datan de hace más de 3 años.