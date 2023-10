“Se nos está acabando la gasolina para seguir construyendo”: la alerta del presidente de Camacol, Guillermo Herrera

G.H.: Hemos venido planteándole al Gobierno, desde marzo de este año, la necesidad de una estrategia contracíclica de intervención para contener esta dinámica. Más allá del beneficio social que genera la construcción de vivienda de interés social, este es un sector que pone gran cantidad de empleos directos, el año fueron más de 1,5 millones, pero el tema es que en lo que va corrido del año, además de las caídas en los indicadores de lanzamientos y ventas, la iniciación de obras nuevas de vivienda, que es lo que genera empleo, también ha bajado un 24 %. Esto en los próximos meses, sin duda, va a implicar que algunas personas o muchas personas que trabajan en este sector no puedan seguir trabajando en él, porque no tenemos más gasolina para seguir construyendo, esa es la perspectiva hoy.

G.H.: Sí, hay que decirlo y reconocerlo, lo ha venido anunciando desde el mismo presidente Petro, el ministro de Hacienda y la ministra de Vivienda. Ellos han dicho que la vivienda va a ser uno de los ejes centrales de la estrategia contracíclica, por ende, esperamos que de verdad haya un plan como los que Colombia ha implementado en el pasado. No es inventarse nada, pues son cosas que ya el país ha ensayado con éxito y que esperamos que en este Gobierno la vivienda pueda mantener los niveles de empleo, teniendo en cuenta que más del 70 % de la mano de obra del sector es no calificada.

G.H.: Se han introducido cambios que implicaron retos para su implementación inicial, pero que ya han sido internalizados por el sector, tales como el uso del Sisbén como criterio de calificación para la asignación de los subsidios. Esperamos que a futuro esos cambios permitan cumplir con el propósito del Gobierno de focalizar mejor. No obstante, esto no quiere decir que el programa antes focalizara mal, lo hacía muy bien y, de hecho, cifras del mismo Ministerio de Vivienda para 2022 indican que el 80 % de los beneficiarios de Mi Casa Ya eran hogares que tenían ingresos inferiores a dos salarios mínimos. Además, en el ánimo que tenemos desde el sector de trabajar con el Gobierno, hemos venido adaptando nuestra dinámica comercial para que esas nuevas medidas que implican, entre otras cosas, la utilización del Sisbén, se sigan cumpliendo de acuerdo con ese propósito del Gobierno nacional. Pero más allá de eso, creo que hoy la discusión es si hay suficiencia o no de subsidios en un momento en que hay una gran demanda agregada acumulada y en medio de un contexto de deterioro de la actividad.