Seguro de choque simple si se estaría entregando por parte de los CDA. Así va la pelea de los gremios con el Gobierno Petro

A principios del 2023 se inició una pelea entre el Gobierno nacional y las empresas aseguradoras. Si bien el país estaba en crisis por la baja venta de los Seguros Obligatorios de Accidentes de Tránsito (SOAT), y el riesgo que las compañías dejarán de ofrecer estas coberturas, se subsanó el problema gracias a la reforma tributaria. No obstante, un artículo postulado en la Ley 2283 del 2023 metió en la pelea a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), pues los obligaron a entregar una póliza a todos los vehículos que realizaran la revisión técnico - mecánica y de gases; la cual cubriría gastos por choques simples.

El artículo en cuestión es una adición al parágrafo 2, que se le hizo al artículo 53 del Código Nacional de Tránsito, donde se les exige a los CDA que deben adquirir: “un seguro obligatorio individual de responsabilidad civil para vehículos de servicio particular, que ampare los daños materiales causados a terceros, sin cargo o sobrecosto paro el usuario, por la vigencia de cada uno de los certificados emitidos”.

CDA ya estarían entregando la póliza de choque simple. - Foto: getty images

Esta norma les exige a los centros de diagnóstico tener un valor asegurado, mínimo, de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes para vehículos de servicio particular, y siete salarios mínimos legales mensuales vigentes para motocicletas y/o similares.

“Los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) tienen la obligación de garantizar que en cada uno de sus establecimientos se ofrezcan los seguros obligatorios previstos en esta Ley”, concluye el parágrafo.

La norma generó un debate entre los CDA y el Gobierno nacional, los primeros argumentaban que no podían costear la póliza de seguro contra choque simple. Para eso debían incrementar los costos a los conductores, mientras que el Estado abrió mesas de diálogo para llegar a un consenso.

El problema que dejó el exministro de transporte, Guillermo Reyes, fue heredado a su sucesor, William Camargo, y este ya tuvo un fuerte choque por dicho tema. No obstante, el Gobierno sería respaldado por los propietarios de los vehículos.

Los colectivos que representan a los conductores de carros y motos, avalan la postura de la disposición legal. Estos consideran que resulta justo la cobertura de la póliza, teniendo en cuenta los requisitos que se exige para el tránsito vehicular.

Bajo la administración de William Camargo, ministro de transporte, los CDA ya estarían cumpliendo con la norma de la póliza de choques simples. - Foto: Alejandro AcostaFOTO-semana

Es precisamente esto lo que se expuso en la más reciente circular externa 20234000000177, emitida por la Dirección de Transporte y Tránsito, donde enfatizan la vigencia de la normativa de la póliza, además de recordar que debe cumplirse de manera inmediata.

“Esta disposición es otro reconocimiento y valoración del Congreso de la República a quienes pueden ver menguado su patrimonio por un hecho fortuito al tener un choque y no poder resarcir el daño o que le sea retribuido de manera inmediata un reconocimiento económico, de allí que deba aplicarse de manera directa dicho seguro por parte de los centros de diagnóstico automotor”, detalla la circular externa.

A pesar de que el Gobierno enfatizó que los CDA debían cumplir con esta disposición, de forma inmediata, la Asociación Nacional de Centros de Apoyo de Tránsito (Acedan), la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotriz (Asocda) y Fenalco; reclaman que la decisión es arbitraria, además que no se hicieron diálogos o mesas de concertación para la aplicación de la medida.

Comunicación de interés a los Centros de Diagnóstico Automotor- CDA del país, la cual está dirigida al @MinTransporteCo Desde las (3) entidades gremiales, ACEDAN, ASO-CDA y FENALCO (1 de 2) pic.twitter.com/l6DhVEQTJw — ACEDAN (CDA- CEA- CRC- CIA-CALE) (@ACEDANORG) May 18, 2023

CDA habrían cedido y algunos ya estarían entregando la póliza de choque simple

Semana se contactó con algunos Centros de Diagnóstico Automotor, si bien en su mayoría aún no están entregando el Seguro de Choques Simples, argumentando que de hacerlo debían incrementar el costo de la revisión técnico - mecánica. Uno solo respondió que ya se está entregando la póliza, fue el CDA Distrital.

Según la persona del CDA, el seguro se entrega como lo dicta la ley, al momento de la realización de la revisión técnico - mecánica y de gases, con la misma vigencia del certificado. La póliza sería emitida por Seguros Mundial.

Algunos CDA ya estarían entregando la póliza de seguros contra choques simples. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De hecho, esta compañía publicó que desde el 19 de mayo del 2023, le entregó a la Superintendencia Financiera el clausulado del producto Seguro Ter-Cero Obligatorio CDA Ley 2283 de 2023. Esto quiere decir que algunos CDA, se mantienen en pie de lucha, y otros ya han decidido acatar la normativa, por lo que los conductores podrán contar con ese seguro.

💡¡Esta información es importante para ti!💡



Te invitamos a conocer el clausulado de nuestro producto de responsabilidad civil para autos obligatorio Seguro Tercero CDA aquí: https://t.co/1MaebcsgFW ✅ pic.twitter.com/xXYtHNHjrX — Seguros Mundial S.A. (@SegurosMundial) May 25, 2023

No obstante, se desconoce cuanto tiempo pasará que todos los CDA a nivel nacional acaten la norma. Además, surge la duda sobre lo que pasará con los conductores que en este 2023 ya realizaron su respectiva revisión técnico - mecánica, pero, que no les entregaron la póliza de choques simples, teniendo en cuenta que la ley está vigente desde el mes de enero, y en teoría, les habrían incumplido al no entregarles el seguro.