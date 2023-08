Vendedores minoristas de gasolina ya evidencian caída del consumo por los mayores precios de los combustibles

Raúl Núñez, presidente de la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (COMCE), dice que lo primero que se debe aclarar es que el aumento de precios de la gasolina no significa más ingresos reales o más utilidades para las estaciones de servicio. “En Colombia tenemos un mercado regulado, lo que hace que nosotros tengamos límites de ganancias, que en este momento están en 956 pesos por galón en las ciudades con libertad regulada. Por eso, en Bogotá, por ejemplo, si bien el precio de referencia es hoy de 13.700 pesos, se pueden encontrar estaciones de servicio que venden a 13.400 o 13.300, pues el minorista juega con ese margen para no perder clientela” explica y agrega que con esa estrategia algunos buscan atenuar el impacto de las alzas decretadas por el Gobierno.

Así mismo, afirma que se tiene la idea errónea de que como no hay bienes sustitutos de la gasolina, los aumentos en precio no impactan el consumo, pero que los estudios que han hecho como gremio, -agrupan a 2.300 de las 6.200 estaciones de servicio que hay en el país-, evidencian que en el último trimestre hubo una disminución del consumo del 5%. “Es una cantidad nada despreciable y a ella se suma un hecho particular y es que ha aumentado el consumo de gasolina extra, debido a que la diferencia con la corriente ya no se siente tan alta. En el pasado reciente el galón de corriente estaba a 8.500 pesos y el de extra en 14.000, ahora la primera está alrededor de 13.000 y la segunda en 19.000. En pesos la diferencia es similar, pero al estar ambas por debajo de los 20.000, más personas con capacidad de pago se inclinan por la extra, impactando las cifras agregadas, aunque vale la pena aclarar que el consumo de gasolina extra en Colombia es muy bajo”, precisa Núñez.